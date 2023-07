Engelsk gladmelding: Ikke korsbåndskade for Walsh

England-stjernen Keira Walsh (26) måtte forlate fredagens kamp mot Danmark med det som så ut som en alvorlig kneskade. Lørdag kom imidlertid en gladbeskjed fra den engelske leiren.

Det engelske fotballandslaget bekrefter nemlig at Walsh ikke har pådratt seg en korsbåndskade.

– Etter skanning lørdag ettermiddag kan vi bekrefte at Keira Walsh ikke har pådratt seg en skade i fremre korsbånd. Walsh kan ikke spille tirsdagens avgjørende kamp i gruppe D. Hun vil bli værende i basen vår for å fortsette sin rehabilitering, skriver England på Twitter.

Se video av situasjonen der Walsh skadet seg i videoen øverst.

Siden 2022 har over 50 spillere i toppligaer verden over røket korsbåndet, fem av dem var på fjorårets Ballon d’Or-liste over de 20 beste spillerne i verden.

England-stjernene Beth Mead og Leah Williamson er begge ute av spill grunnet korsbåndskader.

GLADMELDING: For Keira Walsh.