Mye å tenke på for Solbakken

TANKEFULLE: Kaptein Martin Ødegaard og Ståle Solbakkens assistent, Brede Paulsen Hangeland.

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Finland 1–1) Mens snøen økte i styrke og landslagssjefen trakk lua godt ned over ørene, misbrukte spillerne muligheten til å gi norsk fotball en seier i årets siste fotballkamp.

Vinteren viste seg, debutant Hugo Vetlesen hadde den største sjansen, Finlands keeper plukket den lett. Norge avsluttet med 1–1 mot Finland på Ullevaal. Og landslagssjef Ståle Solbakken har litt å gruble på før EM-kvalifiseringen starter mot Spania i mars -altså om fire måneder.

Og det er her et av problemene hans ligger: Avstand til kamper. En landslagssjef kan gjerne føle at han har fått gode svar i november. Det kan like gjerne være at det spiller liten rolle, fordi alt er endret fire måneder senere.

Det kan selvsagt også gå begge veier, at det ser lysere ut.

Spørsmålet Solbakken må stille seg er: Hva fikk han svar på i den siste samlingen han har med spillerne før alvoret starter i mars, EM-kvalifiseringen, den som skal definere hans tid som landslagssjef?

For Ståle Solbakken har vært mye mer enn en vanlig landslagssjef i de to årene han har ledet det norske herrelandslaget i fotball: Han har på mange måter snakket mer om politikk enn om oppstilling på cornere. Han har på et vis fått få sjanser til å snakke fag, i motsetning til sine forgjengere.

I stedet har Solbakken valgt å ta fightene, snakke om corona og FIFA og Qatar, han har måttet håndtere det å - ganske plutselig - ha Norges mest omtalte menneske (Erling Braut Haaland) på samlingene sine, med alt det medfører, og han har valgt å gjøre seg tilgjengelig, kanskje mer tilgjengelig enn noen norsk landslagssjef, i hvert fall i min tid som fotballjournalist og kommentator (siden 1985).

Og det er prisverdig.

Men har han fått konsentrere seg nok om det han - egentlig - er ansatt for: Å gjøre det norske herrerlandslaget i fotball godt nok til bli kvalifisert til det første mesterskapet siden EM 2000 i Nederland og Belgia?

Resultatmessig er det en liten bedring fra 2021 til 2022 - 1,75 poeng pr kamp i 2021 er blitt til 2,00 poeng pr kamp i 2022. Bare fem kalenderår er bedre enn Solbakkens lag anno 2022: Lars Lagerbäck med 2,50 poeng pr kamp i 2018, Nils Johan Semb med 2,46 poeng pr kamp i 1999, Drillo med 2,33 poeng pr kamp i 2010, samme mann med 2,30 poeng pr kamp i 1993 og 2,28 poeng pr kamp i 1996.

Men som sine fire siste forgjengere (Åge Hareide, Drillo del to, Per-Mathias Høgmo og Lars Lagerbäck, taper Solbakken de viktigste kampene, de kampene som ville sendt oss til et sluttspill.

Sånn sett er alt som før, Norge prøver og prøver, media ser lysning her og der - og så faller det sammen da det gjelder som mest. Det var det som skjedde i høst, etter en strålende mars og juni måned, der Solbakkens lag vant fem av seks kamper og spilte uavgjort i den sjette.

Så kom september, da alt skulle avgjøres, og Norge sviktet - igjen, to tap, mot Slovenia og Serbia - og vi var litt tilbake til start igjen.

Nå har Solbakken sett spillerne på en siste samling før EM-kvalifiseringen starter, fått bekreftet at Ørjan Håskjold Nyland fortsetter som førstekeeper, at Stian Gregersen kan være et alternativ til Stefan Strandberg og Leo Skiri Østigård i midtforsvaret, at Patrick Berg er voksen nok til å ta dirigent-rollen på midten, at det er vrient å bli klok på Alexander Sørloth, at det fortsatt letes etter de beste kombinasjonene av spillere offensivt.

Og at Norge er avhengig av Martin Ødegaard - og Erling Braut Haaland.

Som om vi ikke visste det siste fra før.

2022 var et ok fotballår for herrelandslaget i fotball.

Men det har vært mange «ok» og «nesten» siden EM 2000.

Ingen nasjon har vært så nær så mange sluttspill, uten å nå et eneste et, som Norge siden 2000.

Norge trenger et mesterskap - nå.