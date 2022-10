FÅR TØFF SISTE SERIERUNDE: John Arne Riise, her underveis i en kamp mot Kolbotn tidligere denne høsten.

Riises Avaldsnes med ny smell – nå venter nedrykksdrama i siste runde

(TIL 2020 - Kolbotn 3–0, Arna-Bjørnar - Avaldsnes 3–1) Søndag ble det klart at Kolbotn må ta den tunge veien ned til 1. divisjon. Men den siste serierunden i Toppseriens nedrykkssluttspill blir kjempedramatisk.

Og midt i dramaet står John Arne Riise og hans Avaldsnes.

De kunne ikke gjøre noe med Arna-Bjørnar søndag ettermiddag.

Gjestene skapte få muligheter i den første omgangen og fikk se at Sigrid Aas og Yuuko Kurosaki sørget for ledelse for hjemmelaget før pause.

Riktignok reduserte Evelyn Badu og skapte spenning i oppgjøret etter pause, men så scoret vertenes Linnea Laupstad og det endte 3–1 på Arna Idrettspark.

Drama for flere lag

Dermed venter en høydramatisk siste serierunde for flere lag.

Det er Avaldsnes som ligger på den utsatte siste nedrykksplassen før siste kamp.

Med sine fire poeng er det to poeng opp til TIL 2020 på plassen som gir kvalifisering for å unngå nedrykk.

Og etter at Røa og LSK Kvinner spilte uavgjort søndag, kan ikke Avaldsnes lenger karre seg opp på trygg grunn.

Slik er tabellsituasjonen i det såkalte nedrykkssluttspillet i Toppserien.

Det hører også med til historien at både Røa og LSK Kvinner nå kan ende på nedrykkskvalifisering.

Det kan skje dersom TIL 2020 slår Lyn om en uke og en av de to storhetene i norsk kvinnefotball taper mot Åsane eller Avaldsnes.

Info Gjenstående kamper i Toppseriens nedrykkssluttspill: Alle kamper spilles søndag 30. oktober klokken 13.00: Lyn - TIL 2020, LSK Kvinner - Åsane, Avaldsnes - Røa, Kolbotn - Arna-Bjørnar. Vis mer

Nedrykk etter 27 år på øverste nivå

For Kolbotns del ble det en blytung søndag i nord.

Med et sviende 3-0-tap, der Sandra Simonsen, Edit Lund Machlik og Ina Birkelund scoret på Alfheim stadion, må de blåhvite ta den tunge turen ned til 1. divisjon.

Kolbotn er en klubb som har vært i den øverste divisjonen i en årrekke, faktisk helt siden 1995.

Toppserien har de også vunnet tre ganger.