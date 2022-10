Den brasilianske fotballstjernen Neymar (i midten) står i disse dager for retten etter anklager om svindel og skattefusk.

Neymar la skylden på faren rundt skattefusk: − Signerte det han ba meg om

Fotballstjernen Neymar vitnet tirsdag i rettssaken der han står anklaget for svindel i forbindelse med overgangen til Barcelona i 2013.

NTB

Publisert: Nå nettopp

Der sa brasilianeren at han «signerte dokumenter faren min sa jeg skulle signere».

Saken strekker seg helt tilbake til 2013, da brasilianske Neymar forlot Santos i hjemlandet til fordel for gigantklubben.

Spansk påtalemyndighet har bedt om to års fengsel og 10 millioner euro (99 millioner kroner) i bot for Neymar og faren, samt ett års fengsel for hans mor, for svindel og skattefusk i forbindelse med overgangen. Rettssaken er ventet å vare til 31. oktober.

Faren, som opererer som Neymars agent, har erkjent å ha mottatt hele 334 millioner kroner for at sønnen skulle gå til den spanske storklubben. Klubben Santos fikk bare 142 millioner.

CAMP NOU: Barcelonas hjemmebane.

De tidligere Barcelona-presidentene Josep Maria Bartomeu og Sandro Rosell er også tiltalt i saken for korrupsjon.

Det er det brasilianske selskapet DIS, som spesialiserer seg på fotballmarkedet, som står bak anklagene som de skal stå overfor i retten. Selskapet eide 40 prosent av rettighetene til Neymar gjennom Santos, men mener de aldri fikk pengene de skulle ha. De mener ingen av partene har kommet ut med hva avtalen virkelig kostet.

DIS ønsker rundt 360 millioner i erstatning.

Etterforskningen begynte i 2015. Barcelona har uttalt at overgangen kostet dem 590 millioner kroner, men påtalemyndigheten mener det totalprisen var på minst 863 millioner.

Alle de tiltalte har nektet straffskyld i saken. Neymar skal fortsatt spille kamper for Paris Saint-Germain til tross for rettssaken. Mandag fikk han forlate retten tidlig etter å ha spilt kamp kvelden før.

Santos og Barcelona skal ha blitt enige om overgangen for Neymar en stund før den ble en realitet.

Tirsdag vitnet også Real Madrid-president Florentino Pérez om hvordan forhåndskontrakten mellom Santos og Barcelona påvirket markedet. Han forklarte at klubben var interessert i å hente Neymar med bud på henholdsvis 300 og 450 millioner kroner.