VAR ALENE: Ståle Solbakken ville ikke være med kona etter

Solbakken gikk i skjul: − Jeg var altfor langt nede

Ståle Solbakken fikk ikke sove, droppet Frankrike med kona, og unngikk folk etter den dårlige åpningen av EM-kvaliken.

– Jeg var altfor langt nede, i altfor lang tid, sier landslagssjefen i TV 2s «Fotballrådet» etter 0–3 for Spania og 1–1 mot Georgia i mars. Nedturen var blytung.

– Den er voldsom. Den er uvant for meg å håndtere. Spillerne tar det mye bedre, for de skal inn i sin hverdag hvor det er press fra deg én, mens vi som er ledere og trenere får oss en midt i trynet, mener Ståle Solbakken.

Han følte seg «ranet» etter de to kampene og evakuerte tidlig til rommet etter uavgjort i Georgia.

– Først sover du ingenting etterpå, så har du en lang flytur med mellomlanding i Frankfurt. Så kommer du til Gardermoen og håper at ingen ser deg på toger til Hamar. Kona hadde reist til Frankrike hvor vi har hus og insisterte på at jeg skulle komme dit, men det sa jeg at hun hadde null utbytte av, så jeg meglet meg til å være et par-tre dager alene hjemme. Og det hadde jeg virkelig behov for.

Det var ikke bare de første dagene Solbakken lot seg prege. 55-åringen forteller at han bare oppsøkte den lokale butikken da han viste det ikke var folk der, og at han forsøkte å få tiden til å gå ved å sove og få tankene over på andre ting.

– Jeg bruker også en utenfor fotballen til å debrife og tømme meg, diskutere og få mentalt overskudd, sier landslagssjefen.

Etter flere dager i skjul måtte landslagssjefen til slutt godta ordren fra kona Anniken om å komme til feriehuset i Frankrike.

– Da må du dukknakket komme deg på flyet og bidra i det sosiale, og da gikk det en uke før jeg så vidt begynte å komme meg. Jeg tror jeg brukte syv til ti dager før jeg ble sosial igjen, forteller han.

EM-kvaliken fortsetter mot Skottland og Kypros i juni. Begge spilles hjemme på Ullevaal.

