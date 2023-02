Bremer sendte Juventus til semifinale

(Juventus – Lazio 1–0) Juventus fikk seg en opptur i Coppa Italia-kvartfinalen mot Lazio.

Det har vært en turbulent tid for Juventus utenfor banen etter at klubben ble trukket 15 poeng av Italias fotballforbund, men under torsdagens kamp mot Lazio var det lite som minnet om en såret klubb.

Juventus spilte sterkt fra start hjemme i Torino og jaget ledelsen, men fant ikke veien til nettmaskene før det 44. minutt da brasilianeren Bremer sendte laget i ledelsen. Han nikket ballen i mål etter et innlegg fra Filip Kostic.

Etter hvilen var det spikret igjen hos begge lags forsvar, og det endte 1-0 til Juventus.

Kampen ble sendt direkte på VG+ Sport.

Dermed er Juventus klar for semifinale i Coppa Italia. I semifinalen venter Inter, mens Fiorentina møter sensasjonslaget Cremonese.