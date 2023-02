SKILTE LAG: Erik ten Hag og Cristiano Ronaldo fikk bare tre måneder sammen.

Hylles for oppgjøret med Ronaldo: − En knalltøff type

Erik ten Hag blir hyllet for oppgjøret han tok med superstjernen Cristiano Ronaldo. Nå står den nye Manchester United-manageren foran en svært viktig periode med mulighet for suksess i alle fire turneringer.

Før februar er omme kan nederlenderen føre Manchester-klubben til den første tittelen på nesten seks år.

Mange peker på Erik ten Hags nådeløse oktober-oppgjør med Cristiano Ronaldo som et vendepunkt. De tre siste månedene har Manchester United kun tapt for ligaleder Arsenal. Søndag kl. 15 venter bortekamp mot Leeds (på Viaplay).

– Han har guts når du har å gjøre med en fyr som Ronaldo. Erik ten Hag har behandlet Ronaldo som han ville ha behandlet alle andre spillere. Men han passet ikke inn i hans filosofi, hans idé om fotball og hans måte å organisere et lag på, mener Jeoren Kapteijns – Erik ten Hag-kjenner i den nederlandske avisen De Telegraaf.

Info Premier League-runden 11–13. februar: Lørdag 11. februar: 13.30: West Ham – Chelsea

16.00: Arsenal – Brentford, Crystal Palace – Brighton, Fulham – Nottingham Forest, Leicester – Tottenham, Southampton – Wolverhampton

18.30: Bournemouth – Newcastle Søndag 12. februar: 15.00: Leeds United - Manchester United

17.30: Aston Villa - Manchester City Mandag 13. februar: 21.00: Liverpool-Everton Viaplay sender kampene Følg kampene i VGLive Vis mer

– Han er en knalltøff type som har tatt oppgjøret med Ronaldo. Han skuer ingen med hårene. Erik ten Hag står på kravene sine og kjører sitt løp hundre prosent. Det tror jeg er viktig i en fase hvor kulturen i klubben har vært veldig vaklende, sier Øyvind Eide – som analyserer for United.no.

Sesongen startet katastrofalt med to tap. 0–4 for Brentford i andre ligakamp fikk TV 2s mangeårige Premier League-kommentator Øyvind Alsaker til å publisere denne Twitter-meldingen:

– Poenget mitt var at han spilte med Ronaldo som åpenbart ikke var god nok. Jeg oppfattet ham da som nok en trener som blir styrt ovenfra. Hvis ten Hag ikke skulle få gjøre dette på sin måte så kom han ikke til å orke være der. Ronaldo var gift i United-garderoben. Det har vist seg i ettertid, mener Alsaker i dag.

– Da så det helt fullstendig krise ut. Men ten Hag har demonstrert at han er sjef og har makt til å gjøre denne jobben hundre prosent på sin egen måte, sier Alsaker.

Han hevder oppgjøret med den nå 38 år gamle verdensstjernen var tvingende nødvendig. Ronaldo og United tok farvel før VM, og førstnevnte spiller nå for Al-Nassr i Saudi-Arabia. Ronaldo sa i et intervju at han følte seg forrådt i United og ikke hadde noe respekt for ten Hag.

Tidligere Juventus-trener Andrea Pirlo (nå i tyrkiske Fatih Karagümrük) sa derimot at det ikke var noe problem å lede Ronaldo i et intervju denne uken med Daily Mail.

– Han var en bra mann, veldig profesjonell. Han ville spille hver kamp og score hver gang. Vi hadde ikke noe problem, men fotball endrer seg raskt. Alderen også, sier Pirlo.

SCORER IGJEN: Marcus Rashford har funnet igjen scoringsformen under Eric ten Hag. Rashford står notert med 10 Premier league-mål denne sesongen.

Onsdagens 1–1-kamp mot managerløse Leeds til Old Trafford innledet en hektisk periode som kan definere sesongen for Manchester United, som fortsatt kjemper i fire turneringer.

To Premier League-kamper mot Leeds på fem dager (1–1 på onsdag, ny kamp søndag kl. 15).

Så dobbeltkamp mot Barcelona i Europa League med ligamatch mot Leicester imellom.

Manchester United kan 26. februar vinne sin første tittel siden 2017 i ligacupfinalen mot Newcastle.

1. mars venter West Ham i FA-cupens åttedelsfinale.

Erik ten Hag vant tre ligatitler og to cuptriumfer på fire og et halvt år i Ajax. Han satte klubbrekord da han brukte bare 128 kamper på å nå 100 seire.

Nå har han vunnet 24 av 33 kamper som United-manager.

– Erik ten Hag har en svært tydelig spillestil og henter spillere som passer inn i roller, sier Jeoren Kapteijns i De Telegraaf. Han trekker frem et kjøp fra gamleklubben Ajax, Det handler ikke om den brasilianske stjernekanten Anthony. Men en argentinsk stjernespiller.

– Det var viktig å få inn Lisandro Martínez, som var viktig for hans plan. Han er sterk defensivt, men er også til å stole på i det oppbyggende spillet, sier han.

– Det viktigste er det United-supportere har etterlyst nesten siden Ferguson-tiden: Et angrepsspill mot etablert forsvar som er til å kjenne igjen. Det handler om samtidige og motsatte bevegelser, forklarer United-ekspert Øyvind Eide.

Info Erik ten Hag Født 2. februar 1970 i Haaksbergen, Nederland. Manager Manchester United. Tidligere klubber som trener: Ajax, Utrecht, Bayern München II, Go Ahead Eagles. Som spiller: 336 kamper (15 mål) for Twente (tre perioder), De Graafschap, RKC Waalwijk og Utrecht. Vis mer

– I tillegg har ten Hag fått frem et vanvittig godt kontringsspill som må ses i sammenheng med et godt gjenvinningsspill, mener Eide.

Men nå er midtbaneduoen Christian Eriksen (skade i tre måneder) og Casemiro (rødt kort) ute. Eide kaller de kommende kampene som en «syretest». Erik ten Hag må antagelig stole på leiesoldaten Marcel Sabitzer (hentet fra Bayern) og Fred sentralt.

– Jeg tror kanskje ten Hag har gjort noe veldig intelligent med å hente Sabitzer, sier United-eksperten og har stor tro på østerrikerens defensive egenskaper kombinert med hurtighet og høy fysisk kapasitet.

Den innleide angriperen, Wout Weghorst, har startet de tre siste United-kampene. En klassespiss står øverst på sommerens handleliste. Manchester Evening News melder at stadig skadeplagede Anthony Martial vil bli lagt ut for salg sammen med Harry Maguire og Alex Telles.

Tottenhams rekordscorer, Harry Kane, skal være høyt ønsket. Men Napoli-spiss Victor Osimhen, Benfica-spiss Gonçalo Ramos og Ajax-angriper Mohammed Kudus virker også å være i siktet.

