Son Heung-min skal ha blitt utsatt for rasisme av en Crystal Palace-supporter.

Son utsatt for rasisme av Crystal Palace-supporter – Tottenham har startet etterforskning

Tottenham-spiller Son Heung-min skal ha blitt utsatt for rasisme da han ble byttet ut i det 89. minutt i 1-0-seieren over Crystal Palace lørdag.

NTB

Hendelsen skal ha skjedd da Son ble byttet ut med Arnaut Danjuma, og måtte gå rundt på utsiden av banen og forbi Palace-fansen på vei mot benken.

Det sirkulerer en video i sosiale medier av en mann på borteseksjonen som gjør en rasistisk gest mot sørkoreaneren.

Tottenham skriver i en uttalelse at de ikke tolererer noen form for rasisme og at de samarbeider med Met Police og Crystal Palace for å etterforske og identifisere personen.

– Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å sikre at hvis vedkommende blir funnet skyldig, vil den motta den sterkeste straff, slik tilfellet var tidligere denne sesongen da Son ble utsatt for lignende rasisme i Chelsea, skriver Tottenham.

Crystal Palace skriver også på Twitter at de har levert bevismateriale til politiet og at de vil utestenge vedkommende når den blir identifisert.

Son ble også offer for rasisme under en kamp mellom Chelsea og Tottenham i august. Chelsea utestengte sesongkortinnehaveren på ubestemt tid etter at det dukket opp opptak i sosiale medier av en supporter som gjorde en rasistisk gest mot Spurs-angriperen. Han ble senere utestengt fra å delta på alle fotballkamper i tre år.

