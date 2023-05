FREMTIDEN: Erling Braut Haaland takker Vinicius Junior for kampen etter 1–1 på Santiago Bernabéu forrige tirsdag. I kveld møtes de for returoppgjøret i Champions League-semifinalen.

Nå venter Haalands største kamp: − Du trenger bare treffe én gang

MANCHESTER (VG) Her er spisslegenden Alan Shearers råd til Erling Braut Haaland (22) før nordmannens største kamp i karrieren.

Kortversjonen Spisslegenden Alan Shearer gir råd til Erling Braut Haaland før Champions League-semifinalen mellom Manchester City og Real Madrid 17. mai kl. 21.00.

La Liga-ekspert Petter Veland påpeker Haaland og Vinicius Juniors unike evne til å skape rom for andre spillere.

Veland mener at Vinicius nå skal inkluderes i diskusjonen om arvtagerne til Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Vis mer

21.00: Manchester City – Real Madrid på TV 2 Sport 1 og i Manchester City – Real Madrid på TV 2 Sport 1 og i VG Live

– Vi vet alle at Haaland var kjøpt som den siste delen av puslespillet, for å hjelpe dem løfte Champions League-trofeet, skriver tidligere toppspiss Alan Shearer i sin spalte hos The Athletic.

Med 1–1 i det første oppgjøret mellom Manchester City og Real Madrid i Champions League-semifinalen, avgjøres alt på selveste 17. mai klokken 21.00.

Det er Haalands største kamp i karrieren. Det er også en kamp han må revansjere at han ble effektivt nøytralisert av Antonio Rüdiger i den første semifinalen i Madrid forrige uke.

– Han sikler etter muligheten for en ny duell, tror Shearer.

Sikler han etter mer av dette også?

Den tidligere toppspissen kommer så med et råd til Haaland om han skulle bli forfulgt på samme måte nå, selv om Rüdiger overraskende nok er benket i returoppgjøret.

Rådene gjelder nok likevel uansett hvem som prøver å nøytralisere målmaskinen fra Bryne:

– Stikk ut til sidelinjen og se om han følger deg dit. Ta ham med ut av posisjon og ut av komfortsonen. Hvis han blir med deg, åpner du rom for andre. Hvis han ikke gjør det, forstår du at det er en grense der.

Han mener det handler om å spre tvil, og kommer med noen oppmuntrende ord til Haaland: – Du trenger bare treffe én gang. Han må treffe hver gang.

I motsatt ende av banen skal Real Madrids magiker Vinicius Junior bryne seg på Kyle Walker nok en gang. Dette er på mange måter kampene i kampene onsdag kveld.

Som spillere er Haaland og Vinicius ulike, nordmannen er spydspissen og brasilianeren den mer skapende kraften.

Det de har til felles, er evnen til å skape rom for andre gjennom bare å være til stede. Motstanderen må legge en ekstra plan for å stoppe dem.

– Det er det som kjennetegner historiens beste. De skaper mye selv, men blir i kraft av det hovedfokus, spillerne å stoppe. Det gir bedre muligheter for å vinne kampen om tid og rom, sier Viaplays La Liga-ekspert Petter Veland.

Deres ulikhet som spillertyper gjør dem til to ulike frukter, mener Veland, men at de likevel deler en spesiell egenskap:

– De har unike vinnerskaller, begge to. De gjør det likevel litt ulikt. Haaland kan være veldig skøyeraktig, mens Vinicius må opp på et visst tenningsnivå for å være sin beste versjon, mener Veland.

Mens Kylian Mbappé og Haaland er blitt trukket frem som arvtagerne til duopolet duopoletI motsetning til i "monopol", er et "duopol" et uttrykk som stammer fra økonomien, og betyr at to motparter er omtrent like store - eller gode - og tilbyr omtrent samme vare. Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, er det nå på tide å inkludere Vinicius for alvor i den diskusjonen, sier Veland.

– Man kan få en trio, og en kamp mellom de tre. Vinicius er kanskje sist til festen, men er muligens den mest innflytelsesrike akkurat nå, sier Veland.

Paul Hirst i avisen The Times mener kveldens kamp i essensen er en finale. Samtidig mener han det blir for enkelt å legge ansvaret på å vinne turneringen på Haaland.

– Han har ingenting å bevise, hevder Hirst.