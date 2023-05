BÆREBJELKER: Både Martin Ødegaard (t.v) og Bukayo Saka er to av Arsenal-manager Mikel Artetas viktigste spillere.

Gladnyhet for Arsenal og Ødegaard: Bukayo Saka forlenger kontrakten

Martin Ødegaards lagkamerat Bukayo Saka (21) har forlenget sin kontrakt med Arsenal.

– Her har jeg alt jeg trenger for å bli den beste utgaven av meg selv, og det er derfor jeg er veldig fornøyd med åbli værende her i fremtiden, fordi jeg virkelig tror vi kan oppnå store ting, sier Saka selv ifølge Arsenals hjemmeside.

Klubben fra London bekreftet kontraktsforlengelsen selv tirsdag ettermiddag, men opplyste ikke om hvor mange år han har skrevet under for.

The Athletic skriver at kontrakten er fram til sommeren 2027.

Saka har vært blant Arsenals beste spillere denne sesongen, og alt tyder på at han har fått en solid lønnsforhøyelse. Ifølge rapporter i britiske medier blir han klubbens best betalte spiller.

Stjernevingen har vært i Arsenal-systemet siden han var åtte år, og sommeren 2019 ble han inkludert i klubbens A-stall. Han har spilt 178 kamper og scoret 37 mål for det engelske hovedstadslaget.

Arsenal er inne i en periode der reforhandling av kontraktene til flere nøkkelspillere står på agendaen. I forrige uke forlenget målvakt Aaron Ramsdale sin kontrakt.

