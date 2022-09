1 / 6 forrige neste fullskjerm

Norge sviktet i nok en skjebnekamp – straffet knallhardt av serbiske superspisser

ULLEVAAL STADION (VG)(Norge – Serbia 0–2) Selv Erling Braut Haaland mislyktes da det gjaldt som mest. Det gjorde ikke superduoen Dušan Vlahović og Aleksandar Mitrović.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det føltes som et uunngåelig déjà vu da Juventus-stjernen Dušan Vlahović rev seg fri og satte ballen via en blå strømpe og mellom beina på Ørjan Håskjold Nyland, som fikk fornyet tillit tross syndebukk-stempelet mot Slovenia.

Mens det bare var et par hundre tilskuere som fikk se Sergej Milinković-Savić knuse den norske EM-drømmen i 2020, var det et fullsatt Ullevaal som stilnet fullstendig da formspissen Aleksandar Mitrović utnyttet sløvt norsk forsvarsspill og doblet ledelsen etter pause.

I løpet av en snau time var drømmen om det høyeste nivået i Nations League, en fordelaktig seeding før EM-kvalifiseringstrekningen og en eventuell ekstrasjanse gjennom Nations League revet bort.

– En grusom nedtur, oppsummerer Rosenborg-trener Kjetil Rekdal i VGTVs sending.

For som så mange ganger før gikk norsk optimisme og skuffelse hånd i hånd i en avgjørende kamp. Ikke alle tilskuerne hadde rukket å finne setene sine engang da Erling Braut Haaland fikk kampens første sjanse.

Alexander Sørloth tok med seg ballen effektivt og godt fremover i banen, og slapp den også til Haaland på perfekt tidspunkt, men for en gangs skyld klarte ikke en Haaland i drømmeposisjon å overliste målvakten.

Norge fortsatte å dominere kampen også i åpningsminuttene etter den strålende redningen til Vanja Milinković-Savić, men etter hvert tok serberne over.

Info Gruppeseier i Nations League ville vært viktig av tre årsaker: Norge får en ekstramulighet til å kvalifisere seg til EM via playoff. Tre av 24 lag i EM 2024 kvalifiserer seg gjennom Nations League. Norge får en mer fordelaktig seeding når gruppene til neste års EM-kvalifisering skal trekkes i Frankfurt 9. oktober. Norge rykker opp til nivå A, hvor man møter enda mer attraktive motstandere. Det kan også gi en enklere vei til playoff i fremtidige kvalifiseringer. Vis mer

Nyland vartet deretter opp med en redning av høy klasse da Vlahović styrte ballen mot hjørnet etter 34 minutter, men snaut ti minutter senere var han sjanseløs da samme mann satte den inn fra kloss hold.

Da Mitrović doblet ledelsen kort tid ut i andre omgang tok landslagssjef Ståle Solbakken. Med et trippelbytte kastet han på Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Vassbak Ajer og Jørgen Strand Larsen, og la samtidig om fra 4–3–3 til 3–4–3.

Norge tok over mer av initiativet, men sjansene uteble. Faktisk var Serbia nærmere en tredje scoring enn Norge var redusering, og tjue minutter etter den første formasjonsendringen, la Solbakken igjen om til en forsvarsfirer da Patrick Berg erstattet Andreas Hanche-Olsen.

På overtid ble Erling Braut Haaland spilt vakkert fri av Sander Berge, men heller ikke denne gangen klarte superspissen å overliste Serbias keeper.

0–2-tapet betyr at neste års EM-kvalifisering er Norges eneste mulige vei til Tyskland 2024. Når kvalifiseringsgruppene trekkes i Frankfurt 9. oktober, er Norge 3. seedet. Det betyr at Norge får to lag i gruppen som er seedet høyere enn seg selv – med andre ord tøffere motstand enn det ville vært ved seier.