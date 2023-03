ETTERGÅS: Noen av handlingene til tidligere Chelsea-eier Roman Abramovitsj ser ut til å være bekreftet for første gang.

The Guardian: Ambramovitsj avslørt for pengeoverføringer til nederlandsk klubb

Den russiske oligarken Roman Abramovitsj skal ha vært hemmelig hovedmann bak et oppkjøp av nederlandske Vitesse Arnhem i 2010.

Abramovitsj var eier av Chelsea fra 2003 frem til han ble erklært uegnet av Premier League i fjor.

Lekkede dokumenter fra Kypros-selskapet MeritServus skal for første gang vise at Abramovitsj skal ha brukt 117 millioner euro i Vitesse Arnhem fra tidspunktet klubben ble kjøpt i 2010 og i flere år som fulgte.

Det skriver engelske The Guardian.

Overføringene skal ha blitt gjort gjennom en serie med selskaper registrert i skatteparadiser.

Tidligere fotballspiller Merab Jordania sto oppført som eier av klubben. På sitt aller første møte med pressen skal georgieren ha omtalt Ambramovitsj som en venn, men han benektet at russeren hadde tilknytning til klubben.

I 2013 skal russeren Alexander Chigirinsky ha overtatt det formelle eierskapet.

Abramovitsj skal ha finansiert oppkjøpet av den nederlandske toppklubben Vitesse Arnhem på samme tid som han var eier av Chelsea, noe som er en interessekonflikt. Han skal etterpå ha fortsatt å støtte klubben økonomisk i flere år.

Det nederlandske fotballforbundet skal tidligere ha etterforsket bindinger mellom Abramovitsj og Vitesse ved to anledninger, uten å ha konkludert med at russeren hadde innflytelse i klubben.

Ifølge The Guardian skal Abramovitsj, Chelsea og de daværende eierne i Vitesse alle ha nektet for at oligarken var involvert i den nederlandske klubben.

Chelsea brukte Vitesse som en av klubbene som de lånte ut spillere til for at de skulle få erfaring fra en europeisk toppliga. Det inkluderte typer som Nemanja Matic og Mason Mount.

Uten at det har noen sammenheng med denne saken, var også Martin Ødegaard på lån til Vitesse i 2018/2019-sesongen.

I 2010 brukte klubben også 12 millioner kroner på å kjøpe Marcus Pedersen fra Strømsgodset.

SPILTE FOR VITESSE: Marcus Pedersen poserte foran hjemmearenaen i 2010.

I 2017 skrev The Guardian at støttespillere av Abramovitsj, med base på kontorene til London-klubben på arenaen Stamford Bridge, var involvert i Vitesse-oppkjøpet. Da responderte Chelsea med denne uttalelsen:

«Vi nyter et nært arbeidsforhold til Vitesse Arnhem, som vi gjør med andre klubber.»

I et telefonintervju med The Guardian bekrefter Jordania å ha lånt penger av Abramovitsj og Chigirinsky.

– Det er sant, ja. Det var mitt personlige prosjekt og de støttet meg veldig mye da jeg kjøpte klubben med mine ressurser. Og da jeg startet prosjektet, var det noen ganger ikke nok penger og jeg brukte også mine venners penger. Først og fremst Roman Abramovitsj og Chigirinsky, sier Jordania.

Georgieren påstår samtidig at lånene var personlige.

– Det var, la meg si, personlig gjeld. Min personlige gjeld til Abramovitsj og Chigirinsky.