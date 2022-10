Europa League-avansementet glapp for Bodø/Glimt – også Conference League i fare

ZÜRICH (VG) (Zürich – Bodø/Glimt 2–1) Bortespøkelset til Bodø/Glimt vil ingen ende ta. Dermed blir det i beste fall et nytt møte med Conference League for Kjetil Knutsens gutter.

Antonio Marchesanos avgjørende scoring fire minutter på overtid betyr nemlig at Bodø/Glimt ikke bare er sjanseløse på topp to i gruppen, men også risikerer å bli passert av FC Zürich i siste runde.

Bodø/Glimt tok ledelsen, men Zürich snudde kampen og sørget for at Bodø/Glimt fortsatt ikke har vunnet borte i Europa siden 3–1-seieren mot Celtic 17. februar. Siden har de spilt ni strake bortekamper uten å vinne.

I minuttene før kamp var det kun noen hundre Glimt-supportere som var til stede på et tilnærmet tomt Letzigrund stadion, men omtrent i samme minutt som kampen skulle sparkes i gang, kom supporterkjernen Zürcher Südkurve og fylte opp svingen sin.

Stillingen i gruppen:

Og det var ikke bare Zürich-fansen som skjøt ut av startblokkene. For selv om Hugo Vetlesen hadde kampens første sjanse etter få minutter, var det vertene som dominerte fullstendig i den sveitsiske storbyen.

Et uvanlig slapt og slurvete Glimt-lag slapp gjestene veldig enkelt til, men slapp med skrekken gang etter gang, før de var nådeløse mot slutten av omgangen.

For like før lagene skulle gå i garderoben, gikk en svak klarering rett i beina på Alfons Sampsted. Deretter feide Albert Grønbæk ballen inn til Amahl Pellegrino, som dempet den lekkert og satte inn sitt 10. mål for Glimt i Europa. Han ble dermed den første til å klare den bragden.

Men etter pause fortsatte Zürich å kjøre på, mens Glimt produserte svært lite. Midtveis i omgangen smalt ballen i metallet fra Jonathan Okita, før Nikola Boranijasevic satte inn returen.

Kjetil Knutsen gjorde først et dobbeltbytte da han kastet innpå Joel Mvuka og Lars-Jørgen Salvesen, før Brede Moe måtte gi seg etter et stygt overtråkk.

Glimt var nødt til å vinne ettersom PSV vant hjemme mot Arsenal, men det var igjen Zürich som skapte en stor sjanse like etterpå. Nikita Haikin vartet opp med en kjemperedning på headingen fra Marchesan. Ballen gikk i tverrliggeren før den ble klarert.

Med fire minutter igjen av ordinær tid byttet Knutsen også innpå Elias Hagen, som til tross for at Bodø/Glimt manglet Patrick Berg på grunn av en hodeskade, ble plassert på benken. Ulrik Saltnes, som spilte anker for anledningen, ble dermed flyttet frem som indreløper da Hagen kom inn.

Mens Glimt trengte seier for å klare Europa League-avansement, måtte Zürich vinne for å kunne snyte Glimt for tredjeplassen som gir Conference League-spill. Dermed ble det en åpen kamp i de seks overtidsminuttene som kom opp på fjerdedommerens tavle.

Bodø/Glimt jaget scoring, men isteden var det altså Marchesano som fikk det avgjørende målet for FC Zürich. Det betyr at dersom Zürich slår Arsenal, samtidig som Bodø/Glimt ikke slår PSV Eindhoven, glipper tredjeplassen for Glimt.