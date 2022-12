DISKUSJON: Hvem er best av Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé?

Haalands nye superduell: − Mbappe er litt foran

Erling Braut Haaland (22) har herjet i Premier League og Champions League gjennom høsten. Kylian Mbappé (23) dominerer stort i VM. Hvem er egentlig best?

Den gamle diskusjonen handlet om Pelé vs. Maradona. De siste årene har det vært Lionel Messi mot Cristiano Ronaldo. Nå har en jærbu vokst opp på Bryne stadion overtatt scenen. De nye superduellen er mot den halvannet år eldre Frankrike-spissen, som hadde oppveksten i nabolaget til Stade de France i Paris-bydelen Saint-Denis.

– Wow. Det er som å velge mellom Pablo Picasso og Claude Monet. To vidunderlige spillere. Men Mbappe er litt foran akkurat nå, mener Henry Winter, sjefsskribent i engelske The Times.

Han er i Doha der VMs toppscorer med fem mål, Kylian Mbappé, lørdag kl. 20 møter England i en klassisk kvartfinale. NRK-ekspert Nils Johan Semb er også i Qatar:

– Mbappe er verdensmester for Frankrike og har scoret ni mål i VM. Det veier tungt og må tas med i regnskapet. Mbappe var ikke fylt 20 år da han vant VM-gull og bare ble bedre og bedre i mesterskapet. Han hadde et dårlig EM i fjor, men det var tross alt et mesterskap. Nå har Mbappe vært VMs klart beste spiller etter min mening, følger den tidligere landslagssjefen (1998–2003) opp.

VILL HØST: Erling Braut Haaland har hatt kjempesuksess med Pep Guardiola i Manchester City.

– Det er utrolig vanskelig å svare på ettersom de er så ulike, sier Aftonbladets VM-kommentator i Qatar, Simon Bank.

– Mbappe er større i sitt spill, Haaland er overlegen på en mindre del av banen. Om jeg skulle ta ut et lag som skulle spille for planetens overlevelse ville jeg valgt Haaland. Skulle jeg ta ut en spiller som kunne gjort et godt lag fantastisk, så hadde jeg valgt Mbappe, beskriver svensken.

– Jeg tror det handler om estetiske preferanser: Liker man MMA eller kunstløp best? spør Bank før han selv gir svaret:

– Hvem er best? Jeg svarer Mbappe. Jeg liker verdensmestre. Og kunstløp.

Diskusjonen har gått gjennom hele høsten. Arsenal-legenden Thierry Henry – i VM involvert som Belgia-assistent – sier til CBS:

– Min stemme går akkurat nå til Mbappe.

– Mbappe kan skape og avslutte. Haaland skaper ikke. Han avslutter. Mbappe kan spille til høyre, venstre eller i midten. Haaland kan bare spille i midten. Han er fantastisk spiller og de (Manchester City) kunne ha vunnet Champions League sist år med ham.

Men her er statistikken for samtlige kamper denne sesongen:

Haalands tall som målscorer er litt bedre. Nordmannen scorer oftere på færre målsjanser enn Mbappe. Men franskmannen skaper flere store sjanser og har i snitt flere nøkkelpasninger pr. kamp. Mbappe har fått målt litt høyere toppfart. 38 km/t i en Paris St. Germain-kamp, mens Haaland sist sesong ble målt til 36,3 km/t i en match for Borussia Dortmund.

Vår «heatmap» viser at Mbappe og Haaland beveger seg ulikt. Mbappe har sitt kjerneområde ute til venstre. Haalands holder seg mest inne i motstanderens 16-meterfelt.

– Mbappe spiller åpenbart i en litt annen rolle. Han er mye ute til venstre og kommer effektivt inn i midten, mener Henry Winter.

– De er forskjellige spilletyper. Haaland er en notorisk målscorer. En fantastisk avslutter med et enormt repertoar. Veldig god på nesten alle parametere som avslutter. Hodespillet synes jeg også har blitt bedre. Han er kanskje verdens beste 9’er i konkurranse med Harry Kane og Robert Lewandowski, mener Nils Johan Semb.

Den respekterte engelske fotballeksperten har fulgt Manchester City denne høsten. Haaland har levert 23 mål på 17 starter. Men Henry Winter påpeker at nordmannen ikke fremstår som egosentrisk i sin nye klubb.

ALLTID FORAN: Kylian Mbappé med Polen-back Matty Cash på slep.

– Jeg liker Haalands holdning. For ham handler om hva laget kan gjøre bedre, ikke bare hva han kan gjøre bedre. Han utfordrer alltid seg selv i forhold til hva laget trenger. Vi må bare beundre et vakkert stykke arkitektur, men bygget er ikke ferdig ennå, beskriver han.

Men når Kylian Mbappé nærmer seg klimaks i Qatar, er Haaland på treningsleir med City-reservene i nabostaten Emiratene. Norge har ikke vært i sluttspill i hans levetid.

– Haaland kan år etter år bli toppscorer i Premier League og Champions League på grunn av at han spiller i Manchester City. Norge kommer forhåpentligvis til å kvalifisere seg til mesterskap, men det blir litt som for Robert Lewandowski og Polen. Det er å håpe at vi kan ta oss gjennom et gruppespill. Det blir vanskeligere for Haaland å score mål i et VM-sluttspill enn det er for Mbappe, spår Nils Johan Semb.

Han påpeker at Lewandowski to ganger blitt kåret til Årets spiller i verden av FIFA, men den mer tradisjonsrike Ball d’Or (Gullballen) har polakken – i likhet med Mbappe og Haaland – aldri fått. Her topper Lionel Messi med syv titler foran Cristiano Ronaldos fem.

– Vi bør være glade for disse to spillerne når diskusjonen om Messi mot Ronaldo nærmer seg slutten. Og fra et veldig engelsk perspektiv så vil jeg også legge til Jude Bellingham. Han er en helt annen spillertype, men Bellingham er også i stor utvikling, sier Henry Winter.

– Det er vanskelig å sammenligne. Men hvis jeg skal sette opp en rekkefølge ut fra prestasjoner så blir det Mbappe foran Haaland med Bellingham litt bak dem igjen. Slik tror jeg det kommer til å være de neste 10 årene. Bare skader kan ødelegge. Lionel Messi er i ferd med å abdisere. Jeg vil påstå at Cristiano Ronaldo har abdisert. Messi har slått tilbake for PSG og Argentina nå. Ronaldo tror jeg ikke lenger har nivået til å være i de store ligaene, mener Nils Johan Semb.

I november toppet Haaland for første gang Transfermarkts vurdering av verdens mest verdifulle spillere foran Kylian Mbappé:

Haalands enorme målteft påvirker selvsagt. Nordmannen står med et målsnitt på 1,22 mål pr. kamp over fire sesonger i Champions League. Denne sesongen har han toppet det hele med et snitt på 1,38 mål for Manchester City i Premier League.

Men i VM står Kylian Mbappé alene i flomlyset. Foran kvartfinalen mot England handler veldig mye om England-sjef Gareth Southgates valg mot den lynhurtige franskmannen. Vil han fortsette med fire i backkjeden eller sikrer engelskmennene seg med fem mann bak og gjør potensielt forstyrrende rokeringer på midtbanen?

– Jeg håper England er modige, sier Henry Winter i The Times.

