STAMFORD BRIDGE NESTE: Moisés Caicedo (t.v.) slutter seg til Chelsea og Mauricio Pochettinos prosjekt.

Bekreftet: Moisés Caicedo selges til Chelsea for rekordsum

Den 21 år gamle midtbanespilleren fra Ecuador vraker Jürgen Klopps Liverpool til fordel for Chelsea. London-klubben setter med det overgangsrekord i Premier League.

«Alle» trodde midtbanejuvelen skulle signere for Liverpool etter at det anerkjente nettstedet The Athletic fredag skrev av Brighton og Liverpool hadde blitt enige om en overgang for Caicedo.

Troen hos Liverpool-fansen ble heller ikke mindre av at Jürgen Klopp bekreftet klubbenes enighet på en pressekonferanse samme dag.

Kort tid etter Klopps uttalelser meldte flere medier om at Caicedo hadde fått kalde føtter, og at han skal ha informert Liverpool om at han var innstilt på en overgang til Chelsea.

Nettopp Chelsea og Liverpool barket sammen i sesongåpningen søndag:

Mandag kveld ble det altså bekreftet på Chelsea sine hjemmesider at Caicedo har vraket Liverpool til fordel for de blå fra London og manager Mauricio Pochettino.

Ifølge den anerkjente overgangsjournalisten Fabrizio Romano selges ecuadorianeren for 115 millioner pund – omtrent 1,5 milliarder kroner. 21-åringen har signert en avtale frem til 2031 – med opsjon på ytterligere ett år.

Inkludert i kontrakten mellom klubbene er en videresalgsklausul.

Det betyr at Brighton og manager Roberto De Zerbi mister en av sine viktigste menn:

– De store klubbene kan kjøpe spillerne våre, men de kan ikke kjøpe sjelen vår og lagånden. Det er ikke på markedet. Det er viktigere enn når spillere forlater oss, forsikret De Zerbi på pressekonferansen før Premier League-åpningen i helgen.

