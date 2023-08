HVERDAGSHELTER: Árni Frederiksberg (t.v), Børge Petersen, René Joensen og Jóannes Danielsen.

Kombinerer Champions League med toppstilling og elektrikerjobb: − Dette vi skal leve av

KÍ Klaksvík har satt en støkk i Fotball-Europa. Men utenfor fotballbanen er hverdagen en helt annen.

Árni Frederiksberg har scoret i alle Europa-oppgjørene til nå og blir hyllet som kanskje den største helten i KÍ Klaksvík – og historien er den samme på arbeidsplassen.

– Árni er fantastisk. Han har begge beina godt plantet på jorden, sier Hugo Thomsen, salgsrådgiver i Kjølbro Heisøla til VG.

31-åringen kombinerer fotball på høyt nivå med en stilling som administrerende direktør i Kjølbro Heisøla. Dagene er lange for Klaksvík-helten, som vanligvis også er førstemann på kontoret, ifølge Thomsen.

– Jeg har alltid spilt på Færøyene, og jeg har alltid satset på jobben ved siden av fotballen, for det er det jeg skal leve resten av livet. Jobben betyr så mye, sier Árni Frederiksberg til VG.

Info Dette gjør KÍ Klaksvík-spillerne Spillerne i fet skrift har en fortid i norske fotballklubber. Jonatan Johansson (31), elektriker og keeper (Majorstuen FK, Notodden, Ranheim, Stjørdals-Blink)

Claes Kronberg (36), bilselger og venstreving (Sarpsborg 08, Viking og Sandnes Ulf)

Heini Vatnsdal (31), student og midtstopper

Árni Frederiksberg (31), administrerende direktør i Kjølbro Heisøla og høyreving

Odmar Færø (31), selger i KSS og midtstopper (HamKam)

Børge Petersen (21), maskinarbeider i KSS og midtstopper

Jákup Biskopstø Andreasen (25), (straks) maskinmester og defensiv midtbanespiller

René Joensen (30), elektriker og sentral midtbanespiller

Jóannes Danielsen (25), elektriker og høyreback

Patrick Da Silva (28), elektriker og venstreback I tillegg har klubben fem fulltidsprofesjonelle: Vegard Forren (35), midtstopper (Molde, Brann, Træff, Eide og Omegn, KIL/Hemne)

Luc Kassi (28), sentral midtbanespiller (Stabæk)

Markus Pettersen (24), keeper (Brann, Nest-Sotra)

Sivert Gussiås (23), spiss (Molde, Strømmen, Sandefjord)

Deni Pavlovic (29), defensiv midtbanespiller Vis mer

TOPPSCORER: Árni Frederiksberg er til daglig administrerende direktør i den færøyske bedriften Kjølbro Heisøla. Han møtte på jobb tidlig dagen etter seieren i det første oppgjøret mot Molde FK.

Han selv anslår at han er på kontoret fra klokken halv åtte om morgenen, før han drar videre til trening klokken halv fem. På de lengste dagene er han hjemme klokken halv ni. Av og til drar han tilbake på jobb etter trening.

Tirsdag dro han rett fra jobb til kampen mot Molde, og etter å ha senket de regjerende norske seriemesterne, var han tilbake på arbeid morgenen etter.

– Alle medarbeiderne var på kampen i går, og alle står og smiler i dag når de kommer på arbeid. De er veldig glade, alt går litt enklere og hurtigere i dag. Det betyr veldig mye at de er positive rundt det, forteller Frederiksberg.

Med flere jern i ilden, har han også vært å se på reklameplakater for den færøyske klesbutikken Skálkur, i fotballmagasinet Ellivu. Men han tror ikke fremtiden på reklameplakater er for han.

– Modellkarriere, det blir litt feil tror jeg, ler han.

MODELLKARRIERE: Árni Frederiksberg tror ikke på en modellkarriere i nærmeste fremtid. Her poserer han for det færøyske klesmerket Skálkur i sportsbladet Ellivu.

– Det er utrolig viktig for byen Klaksvík at det går godt i idretten og i fotballen. Går fotballklubben Klaksvík, så går byen Klaksvík godt, sier Frimodt Rasmussen.

Han er direktør på verkstedet KSS i byen, som har to fra Magne Hoseths stall ansatt hos seg. Blant annet midtstopperen Børge Petersen (21) som er ansatt som maskinfører.

– Børge startet hos oss som maskinarbeider, og spilte fotball ved siden av. Han er ung nå, og var veldig ung da han startet hos oss. Han har utviklet seg både som fotballspiller og som arbeider også, sier Rasmussen.

MASKINARBEIDER: Børge Petersen jobber i KSS som maskinarbeider. Her har han bygget en stige til et skip.

I ett og et halvt år spilte Odmar Færø (31) for HamKam, under nåværende Tromsø-trener Gaute Helstrup. Det var før han ble hentet til Klaksvík i januar 2020, og fikk jobb i samme firma.

– Det var en slags mulighet for klubben å få han til Klaksvík. Og for å si det sånn, han er like engasjert og respektfull i arbeidet som han er på banen, sier sjefen.

Han uttrykker at både han og bedriften synes det er fantastisk å kunne bidra til laget, til tross for at det går utover tiden de to kan arbeide.

– At vi har det luksusproblemet at KÍ går så godt at de må være borte, det må vi bare se på som en bra ting. De kommer til å jobbe litt mindre, og spille fotball litt mer. Sånn er det og det må vi bare glede oss over.

SELGER: Odmar Færø (i midten) jobber som selger i KSS. Her på stand under en fiskerimesse.

Hilmar Danielsen er finansdirektør i KÍ Klaksvík og direktør i et elektrikerfirma i byen. De har seks spillere fra klubben i sitt firma og vil at unge spillerne skal ha muligheten til å få en utdannelse og en trygg grunn etter fotballen.

Utdannelsen tar fire år, som innebærer både skriftlig skole og praksis. Under praksis får spillerne utbetalt lærlinglønn.

I dag er René Joensen (30), Jóannes Danielsen (25) og Patrick Da Silva (28) ansatte i elektrikerfirmaet. De tre andre spillerne er i rekruttstallen.

DAGEN ETTER KAMP: Jóannes Danielsen (t.v.) (25) og René Joensen (30) var tilbake på jobb klokken 8.00 dagen etter hjemmekampen mot Håcken tidligere i juli.

Jákup Biskopstø Andreasen (25) var i elektrikerfirmaet i fem år. Nå blir KÍ Klaksvíks kaptein straks maskinmester.

– Vi har hatt veldig god erfaring med å ha spillere hos oss. Nå har det selvfølgelig vært et ekstra stort trykk på spillerne med ekstra kamper, som har gjort at vi måtte legge litt om på vaktplanene, sier Danielsen.

Til vanlig har fotballspillerne opp mot 40 arbeidstimer i uken i elektrikerfirmaet. Danielsen gir gjerne spillerne fri for å oppfylle drømmen på fotballbanen.

Å ha deltidsprofesjonelle spillere er klubben avhengig av, forklarer Danielsen, som mener at det skal mye viljestyrke til fra spillernes side for å mestre kombinasjonen av fotball og en vanlig jobb.

– De står på og ofrer mye for å klare det. Dette er virkelig folk som er villige til å kjempe, sier han.

