Graham Hansen ble helten igjen – sendte Barcelona til Champions League-finalen

(Barcelona – Chelsea 1–1, 2–1 sammenlagt) Både Caroline Graham Hansen (28) og Guro Reiten (28) markerte seg med scoring i semifinalen i Champions League. Førstnevnte kunne juble til slutt.

Caroline Graham Hansen ble den store helten i 1–0-seieren i London. I returoppgjøret på Camp Nou scoret hun igjen, før Guro Reiten utlignet for Chelsea midtveis i annenomgang. London-klubben fikk imidlertid ikke scoring nummer to og dermed vant Barcelona 2–1 sammenlagt.

– Det er fantastisk. Det er en glede for norsk fotball at vi har dem så involvert på det høyeste nivået, sier landslagstrener Hege Riise i TV 2s studio.

Barcelona er nå klare for sin fjerde finale på fem forsøk. I 2021 vant de finalen mot nettopp Chelsea, mens i 2019 og 2022 tapte de for Lyon. I årets finale venter enten Arsenal eller Wolfsburg. Lagene spilte 2–2 i det første oppgjøret, og returoppgjøret spilles førstkommende mandag.

Det var ingen tvil om at det var en formidabel oppgave som Chelsea sto overfor. I hjemlig serie kan nemlig Barcelona skilte med hele 60 seirer på rad. Katalanerne styrte det aller meste hjemme på Camp Nou, men måtte gå av målløse i en førsteomgang der Barcelonas Graham Hansen var blant de beste.

– Hun erter deg. Hun viser deg ballen. Som forsvarer tror du at du kan ta steget frem og vinne den, men så glir hun bare forbi, sa tidligere England-forsvarer og BBC-ekspert Laura Bassett etter et av nordmannens raid.

BARE NESTEN: Guro Reiten utlignet for Chelsea, men London-klubben fikk aldri scoring nummer to.

Maren Mjelde og co. hadde likevel grei kontroll de første 45 minuttene, men etter timen spilt sendte Graham Hansen publikumet til himmels. 28-åringen avsluttet et flott Barcelona-angrep ved å banke inn 1–0-scoringen mellom beina på Chelsea-keeper Ann-Katrin Berger.

Chelsea brukte imidlertid bare fem minutter på å slå tilbake. Sam Kerr ble spilt alene med keeper, men Sandra Paños gikk seirende ut av den duellen. Returen spratt imidlertid ut til Guro Reiten og trønderen smelte ballen forbi Chelsea-spillerne på streken og i mål.

Reiten og co. kunne dermed tvinge kampen ut i ekstraomganger med én scoring til. Barcelona holdt imidlertid unna og er dermed klare for finale nok en gang. Ingrid Syrstad Engen ble byttet inn for Barcelona en time ut i kampen.

