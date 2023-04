Fulham påførte Leeds nok et tap

Fulham kontret nedrykkstruede Leeds i senk og vant 2-1 på hjemmebane i Premier League lørdag.

Harry Wilson og Andreas Pereira scoret målene for hjemmelaget, og Fulham er for alvor tilbake på vinnersporet. De står med to strake seirer etter å ha tapt fire kamper på rad før det.

For Leeds ser situasjonen betydelig tråere ut. Etter det tredje tapet på rad er avstanden ned til nedrykksstreken bare på to poeng. Leeds har i tillegg sluppet inn 13 mål på de tre nevnte kampene og har verst baklengsstatistikk i ligaen.

En tam første omgang i London ble avløst av action og tempo etter pause. Fulham fikk en overgang etter 57 minutter, og Harry Wilson dunket inn 1-0 via tverrliggeren da Leeds-keeper Illan Meslier ikke fikk slått innlegget fra Willian skikkelig unna.

2-0 kom snaue kvarteret etter på nok en kontring. Meslier slo nok en gang et innlegg ut i farlig rom, og Pereira kunne enkelt spasere ballen i mål.

Leeds-håpet ble tent etter 78 minutter da Patrick Bamford fikk pirket ballen i mål via beinet til João Palhinha. Men Fulham utgjorde fortsatt en stor trussel. Meslier var god da han fikk slått et frispark fra Willian opp i tverrliggeren. Dermed ble det heller ingen flere scoringer i kampen.

