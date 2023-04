Lillestrøms superspisser uenige om påstand: − Spisser er jo late

LILLESTRØM (VG) Med kraft, finesse og et godt samarbeid, sørget Lillestrøms to superspisser for klubbens første cupfinale siden 2017. Matchvinner Thomas Lehne Olsen (31) mener det er fordeler og ulemper med å ha to kraftpakker på topp.

– Det er klart, vi er jo spisser da. Spisser er jo late, sier Lehne Olsen med et smil.

Mannen som nikket inn det avgjørende 1–0-målet smiler nesten like bredt for at «løpeøkten er over», som for å skulle møte Brann i cupfinalen 20. mai.

For mot Bodø/Glimt fikk både han og spissmakker Akor Adams (23) vist seg frem både med og uten ballen. Lehne Olsen forteller til VG at han var helt «gåen» i beina etter 90 knalltøffe minutter.

Det er nemlig ikke «bare bare» for to målkåte spisser å springe kilometer på kilometer uten ballen.

– Vi kan fort falle ut litt, og plutselig er det en mann som er fri. Det kan være skjebnesvangert. Men i dag så synes jeg vi gjør en veldig god kamp. Vi må gi og ta litt, tror jeg, sier Thomas Lehne Olsen til VG.

GOD KLEM: Thomas Lehne Olsen omfavner Akor Adams etter at cupfinalebilletten var i boks.

Mens Lillestrøm i fjor spilte med to mer løpssterke midtbanespillere eller kanter ved siden av en stor, sterk spiss, har Lillestrøm-trener Geir Bakke i år funnet plass til to «klassiske» spisser på topp.

– De har jo sine styrker på kraft og fart. Thomas har jo litt finesse også. Akor har en evne som gjør at han kan løpe i maks tempo gjennom hele kampen. De blir bedre kjent hverandre, så jeg har troen på at vi kan få flere situasjoner hvor de finner hverandre, sier Geir Bakke til VG.

– Thomas sier at spisser kan være litt late?

– Den ser ikke jeg. Jeg synes de jobber steinhardt og smart for laget hele veien, i tillegg til at de klarer å stresse to stoppere, så klarer de å ta ut Berg på midten der i tillegg. De gjør en kjempejobb, sier Bakke.

Glimt-kaptein Patrick Berg peker imidlertid på blant annet løpskapasitet da han skal analysere motstanderen.

– De har litt mer kraft og x-faktor i form av enkeltspillere. Vi vet at de er et lag med to store, tunge spisser som ikke er altfor glade i å løpe uten ballen, sier Berg til VG.

DISKUSJON: Målscorer Thomas Lehne Olsen og Glimt-kaptein Patrick Berg underveis i cupsemifinalen på Åråsen.

Akor Adams ler godt da han får høre hva spisskollega Lehne Olsen har sagt.

– Man kan ikke være lat med Geir og Petter Myhre. Spissene jobber like mye som forsvarsspillerne, og det hjelper oss også på overgangene, sier Adams, som forteller at «man får høre det» hvis man «jukser» «jukser»Ikke løper nok uten ballen..

Geir Bakke spår at det kommer flere mål hvor spissene er henholdsvis sist og nest sist. Det gjør også kaptein Ruben Gabrielsen.

– Vi har to gode spisser. Vi er heldige som har dem. Det er to monstere på topp som har lyst til å score. De lever og ånder for det. De gjør en fantastisk kamp i dag, så vi må bare fortsette å gi dem ballen. De er en plage for alle de møter, sier Ruben Gabrielsen.

– Jeg synes vi finner hverandre mye bedre nå. Det går bedre og bedre. Vi har fortsatt litt å gå på. Det henger igjen litt at vi har vært vant til å spille alene på topp, men det går «bædre og bædre», sier Lehne Olsen med stadig bredere Moelv-dialekt.