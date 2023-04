MYE JUBEL: Bård Finne og Japhet Sery Larsen feirer mot Stabæk i midtuken.

Hyller Branns Glimt-stil: − Har levert fantastisk

Brann-spillere stinne av selvtillit skal prøve seg mot serieleder Bodø/Glimt – det blir neppe kjedelig.

– Dette oppgjøret tror jeg vil vise frem norsk fotball på en meget god måte, sier BTs sportskommentator Anders Pamer til VG.

VG Live: Følg Bodø/Glimt – Brann kl. 18.00

Brann tok seg til cupfinale med 2–0 mot Stabæk, mens Glimt røk ut mot LSK.

Vil prøve seg

– Cuptapet kan ha vært gratis motivasjon. Jeg er usikker på om det er positivt for litt høye og mørke bergensere, sier Pamer litt pessimistisk.

– Er det fare for at Brann legger seg bakpå for å forsøke å trygge inn noe?

– Nei, det skjer ikke. Brann kommer til å prøve seg, og det er det som er så morsomt. De kan fort mislykkes og tape 3–5 eller 2–7, men det er på en måte helt greit.

– Dette laget kommer også til å lykkes mot bedre motstand, selv om jeg tror akkurat denne kampen blir for tøff, sier Pamer som er fast innslag i Brann-podkasten «Ballspark».

MÅLFARLIGE: Bodø/Glimt og Amahl Pellegrino har levert meget sterkt i serien så langt.

Glimt har åpnet serien perfekt, og står med full pott og 9–0 i målforskjell. Brann har vunnet hjemmekampene, men tapte 0–2 mot Odd.

– Brann har imponert meg veldig, og jeg har fulgt godt med på hva de har gjort. De har levert fantastisk i treningskampene opp mot sesongen, og tatt med seg vinnerkulturen fra OBOS, sier Freddy Toresen som følger Glimt som sportsjournalist i Avisa Nordland.

– Glimt er bygget opp av Bergen-duoen Kjetil Knutsen og Morten Kalvenes. De har vist kvalitet over tid, og nå kommer et Brann-lag som er inne i en herlig periode.

– Alle som er glade i fotball kan glede seg til dette. Jeg tror også det er et godt tidspunkt å møte Glimt på, for det er store skadeproblemer, sier Toresen som er med i «Studio Glimt-podden».

Samme press

– Selv for et lag som har så bred stall er det veldig utfordrende med alle skadene, og det har vært for få folk på trening til å kunne drille laget skikkelig, beskriver Toresen.

MØTTE GAMLEKLUBBEN: Fredrik Haugen (t.h.) i duell med Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen på Nadderud onsdag kveld.

Stabæks Fredrik Haugen har nylig møtt både Glimt (0–4) og sin tidligere klubb Brann.

– Brann er inne i en veldig fin flyt der det aller meste fungerer, og de får med seg godfølelsen fra semifinalen. De turte å spille fotball på et utfordrende gressteppe, sier Haugen til VG.

– Jeg vet ikke om Brann er inspirert av Glimt-stilen, men det er samme press og samme formasjon. Alt ligger til rette for at dette skal bli en morsom kamp med to offensive lag, spår Haugen.

– Glimt har bedre enkeltspillere, men Brann ser utrolig sterke ut som lag, sier Haugen.

– Tror du Brann vil henge med i toppen denne sesongen?

– Det er selvfølgelig vanskelig å si, men med flyt og godfølelse kommer du langt i norsk fotball.

TETT PÅ BRANN: BT-kommentator Anders Pamer avbildet på stadion i Bergen.

Det er gode tider for fotballelskende Bergen, men 2021-nedrykket er ikke glemt.

Pamer vet så altfor godt at det går fort nedover dersom resultatene uteblir.

– Det er ikke mer enn et par tap på rad som skal til, så må trener Eirik Horneland gå, sier Pamer og legger tørt til:

– Vi er ikke helt dressert her i Bergen ennå.

