BLOD: Markus Henriksen måtte bandasjere hodet etter møtet med knottene til Sandefjords Filip Ottosson.

Reagerer på VAR-situasjoner: − Det er helt uvirkelig

TRONDHEIM (VG) Kevin Krygård fikk rødt kort mot Stabæk for en fot mot hodet. På Lerkendal oppstod en nesten identisk situasjon – der ble det gule hentet opp av dommerlommen uten at VAR gjorde om avgjørelsen. Det får fotballekspert til å rase.

Eliteserierunden pågår fortsatt. Følg alle kampene i VG Live.

– Det er helt uvirkelig. En ting er at det er et vanskelig regelverk, men man må dømme det samme på samme situasjon. Det er det som blir så feil. Her er det to nesten identiske situasjoner, ikke fortell meg at de er veldig annerledes, tordner TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Haugesunds Kevin Krygård fikk i første omgang direkte rødt kort mot Stabæk etter en VAR-avgjørelse på Nadderud.

I en duell med Sturla Ottesen var nøkkelspilleren høyt oppe med beinet og traff Ottesen i hodet. Det gule kortet ble gjort om til rødt.

SÅ RØDT: Kevin Krygård fikk rødt kort etter VAR-avgjørelse.

På Lerkendal og i kampen mellom Rosenborg og Sandefjord fikk Filip Ottosson gult kort for samme regelbrudd mot Markus Henriksen:

– Hvis noen planter en sko i ansiktet, så må det være rødt kort. Så skjer det altså på én omgang at dommerne dømmer så forskjellig. Jeg fatter det ikke, sier Marius Skjelbæk i TV 2s studiosending.

– Det gjør at dømming kan være frustrerende for aktørene. Tenk deg for en trener, en spiller og fansen å se på disse to situasjonene, sier Jesper Mathisen.

Henriksen ble liggende med blod rennende fra hodet, mens Ottosson slapp unna det røde.

– De sjekker den jo, men de som sitter i VAR-rommet gir ikke beskjed til dommer at dette er en såpass grov feil at denne må du se på og gjøre om, sier Mathisen.

– Men da må du ha nye folk i de stolene, kontrer Skjelbæk.

– Når det snakkes om å forvare og beskytte spillerne så må man i alle fall ta denne type ting. For en spiller, å få en skruknott i ansiktet, det blir ikke mye farligere enn det, fastslår Mathisen.

– Hvis ikke dette rødt kort så gir jeg opp, avslutter Skjelbæk.

Dommersjef Terje Hauge har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

