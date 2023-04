I STORE SMERTER: Kristian Eriksen viste fram merkene på skulderen i pausen, etter å ha ligget nede da Herman Geelmuyden stemplet han i skulderen.

Ny dommerkontrovers i Eliteserien: − Kan skrote VAR for min del

(Molde – Stabæk 2–2, pågår) Nok en gang er VAR og dømming midtpunktet i hovedrunden av Eliteserien. Denne gangen er det Molde og Kristian Eriksen som raser.

På stillingen 2–1 til Stabæk fyrte Molde-trener Erling Moe seg opp over en situasjon på midtbanen der Stabæks Herman Geelmuyden gikk opp med knottene i hodet på Kristian Eriksen.

VAR sjekket situasjonen, og dommer Sigurd Smehus Kringstad valgte ikke å benytte seg av skjermen på sidelinjen for å se situasjonen igjen. Dermed endte det med kun gult kort til Geelmuyden.

Det hele kommer etter lignende situasjoner forrige runde, der dommersjef Terje Hauge innrømmet feil.

Kristian Eriksen raste på vei inn til pause:

– I en sånn situasjon, hvorfor går ikke dommeren bort til skjermen sin? Han treffer jo ganske tydelig her, sier Kristian Eriksen i TV 2-intervjuet og peker på tydelige knottemerker på toppen av skulderen sin.

– Det er annen situasjon hvor jeg blir dratt ned også. Det er mulig den er «soft», men hvis de ikke går inn på det engang, da kan man skrote VAR for min del altså. Det eneste jeg forlanger er at de går bort og faktisk ser på situasjonen.

Her er de lignende situasjonene fra forrige helg:

Erling Moe og resten av trenerteamet til Molde kunne sees gjentatte ganger borte hos fjerdedommer i førsteomgangen.

– Vi har VAR Nå, så vi kan ikke klage på det. Jeg synes selvsagt det skal være en annen farge på det kortet. Men vi får stole på at dommerne har kontroll på det, sa Molde-assistent Trond Strande underveis i kampen på TV 2s sending.

– Jeg skjønner godt at de er forbannet. Nå var det rødt kort til Magnus Wolff Eikrem sist runde da han var på leggen til Gjermund Åsen. Nå er det mye mer kraft. Her kommer det en fot helt oppe i halsregionen. Jeg skjønner godt at Molde mener det er rødt kort, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Idet han treffer, er den foten rimelig strak, fortsetter Mathisen - med hentydning til dommer Kristoffer Hagenes' forklaring fra Rosenborg - Sandefjord i forrige runde. Da sa Hagenes til TV 2 at han vurderte sitt gule kort som riktig – basert på at «foten var bøyd».

Den gangen var det Sandefjord-spiller Filip Ottosson som sparket Rosenborg-kaptein Markus Henriksen i hodet.

– Når vi ser reprisene blir det bare merkeligere og merkeligere at dette ikke er et rødt kort, sier Mathisen om situasjonen med Geelmuyden.

KNOTTER PÅ SKULDEREN: Her ligger Kristian Eriksen nede etter den omdiskuterte duellen. Senere viste han fram de blodige merkene på skulderen, som dommer Sigurd Smedhus Kringstad valgte å ikke kikke nærmere på.

Molde mangler både talisman Wolff Eikrem (karantene) og storsignering Veton Berisha (skadet) og ble tvunget til å gjøre om i de offensive rekkene før kampen.

Det betalte seg allerede etter minuttet spilt, da Ola Brynhildsen snappet en dårlig Stabæk-pasning og satte fart mot mål. Stabæk-keeper Isak Pettersson reddet, men Magnus Grødem fulgte opp og chippet inn 1–0.

Så, ut av det blå, kom syv magiske Stabæk-minutter. Først ruste Kasper Høgh gjennom et vidåpent Molde-forsvar og banket inn utligningen på volley. Deretter fikk Stabæk slått inn mot tidligere Molde-spiss Mushaga Bakenga. Han nådde ikke ballen. Det gjorde derimot Molde-stopper Benjamin Tiedemann Hansen, som brystet ballen i eget nett.

