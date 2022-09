1 / 2 CHE GOL: Haavi jubler for 4–1-scoring for Roma mot Sparta Praha torsdag kveld. RETE! Skuddet som sørget for Haavis andre mål i Champions League denne sesongen. forrige neste fullskjerm CHE GOL: Haavi jubler for 4–1-scoring for Roma mot Sparta Praha torsdag kveld.

Haavi etter ny landslagsvraking: − Verre denne gangen

Emilie Haavi (30) tok Hege Riises andre landslagsvraking litt personlig, og er klar på at hun har noe å bidra med i troppen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det har vært veldig kjipt og ganske tøft. Det var verre denne gangen, denne gangen tenkte jeg at jeg hadde fortjent å være med, jeg føler at jeg er i form, spiller fast på et bra lag i en bra liga, sier Haavi til VG på telefon fra Roma.

Noen timer før VGs intervju, scoret hun 4–1-målet i Romas 4–1-seier over Sparta Praha – som sørget for kvalifisering til Champions League-gruppespillet med 6–2 sammenlagt.

Hun oppgir at hun trives med både fotballen og klubben i den italienske hovedstaden, at profesjonaliteten er en annen enn hun hadde i løpet av sine åtte sesonger for LSK Kvinner. Serie A ble profesjonell liga før årets sesong.

Landslaget er imidlertid noe hun forsøker å ikke tenke så mye på – etter gjentatte uttaksskuffelser de siste månedene.

Det ble ikke EM-tur, og Hege Riise – som trente Haavi gjennom nesten hele storhetsperioden til LSK Kvinner – har utelatt henne fra sine to første landslagstropper.

– Så tar man det litt personlig, nettopp fordi det er Hege som kjenner meg så utrolig godt. Det var godt å få en liten revansje i dag, sier Haavi, med henvisning til målet for Roma.

Info Landslagstroppen Til møter med Nederland og Brasil. Keepere: Selma Panengstuen (Kolbotn), Sunniva Skoglund (Stabæk), Aurora Mikalsen (Brann) Forsvar: Guro Bergsvand (Brann), Tuva Hansen (Brann), Maren Mjelde (Chelsea), Anja Sønstevold (Inter), Marit Bratberg Lund (Brann), Sara Hørte (Rosenborg), Kristine Leine (Rosenborg), Mathilde Harviken (Rosenborg) Midtbane: Guro Reiten (Chelsea), Thea Bjelde (Vålerenga), Frida Maanum (Arsenal), Lisa Naalsund (Brann), Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Cesilie Andreassen (Rosenborg) Angrep: Julie Blakstad (Manchester City), Anna Jøsendal (Rosenborg), Elisabeth Terland (Brighton), Sophie Roman Haug (Roma), Celin Bizet Ildhusøy (Tottenham), Amalie Eikeland (Reading) Vis mer

Haavi spiller så å si alt for Roma, som ligger poenget bak serieleder Inter etter fire kamper, mens flere av de norske landslagsspillerne sliter med spilletiden i sine respektive klubber.

– Jeg føler vel at jeg hadde hatt noe å bidra med i en tropp slik situasjonen er nå. Men det er mange gode spillere, hard konkurranse og det er sånn det skal være. Jeg føler likevel jeg hadde fortjent en sjanse, sier Haavi.

30-åringen sier hun nå forsøker å legge det fra seg, at det er lite hensiktsmessig å bli skuffet etter hvert uttak. Ifølge Riise selv, er ikke døren helt lukket.

– Hun konkurrerer med Anna Jøsendal (Rosenborg) og Julie Blakstad (Manchester City) om en venstrekant. Hvis Blakstad ikke får spilletid, mens Haavi spiller fast på Roma, må vi gjøre en vurdering. Det er ikke slik at døren er lukket for Haavi. Vi vet godt hva hun står for, forklarte Riise til VG onsdag.

Info Fakta om Emilie Haavi Født: 16. juni 1992 (30 år) Posisjon: Angriper Klubb: AS Roma Tidligere klubber: Røa, LSK Kvinner og Boston Breakers. Landslaget: 92 kamper (16 mål). Meritter: Med Røa: Seks titler, fordelt mellom cup og Toppserien. LSK Kvinner: Syv Toppserien-gull (2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Seks cupgull (2010, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019). Norge: Ett EM-sølv (2013). Norsk klubbfotballs mestvinnende spiller på kvinnesiden. Kun Rosenborgs Roar Strand (21) har flere totalt. Vis mer

Haavi forsøker å se rasjonelt på Riises valg.

– Jeg har en liten følelse av at Hege ønsker å satse litt yngre. Jeg får heller fokusere på fotballen min her nede, sier hun.

PS! Synne Jensen scoret i Real Sociedads 1–3-tap for Bayern München torsdag kveld. Alexander Strauss’ tyske storlag gikk videre til gruppespillet med 4–1 sammenlagt.