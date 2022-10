NUMMER ÉN: Erling Braut Haaland har gjort inntrykk på Fotball-England.

Haaland nærmer seg ubeskrivelig: − Føler at vi har sagt alt

MANCHESTER (VG) Engelske journalister er kjent for tabloide titler og fargerike skildringer, men Erling Braut Haaland (22) gir dem hodebry.

– Nå er det vanskelig å vite hva man skal skrive om ham. Vi ser etter nye vinklinger hele tiden nå. Vi føler at vi har sagt alt som er mulig å si om ham. Og han har bare vært her tre måneder, sier Martin Blackburn til VG.

Den erfarne reporteren har fulgt Manchester City på nært hold i flere år. De siste månedene har Blackburn omtalt Haalands 12 opptredener for klubben, som har inneholdt 19 scoringer.

Flere av journalistene VG pratet med på Etihad Stadium onsdag kveld virket tomme for ord etter nok en Haaland-oppvisning.

– Det har vært en utrolig start. De av oss som har sett City regelmessig de siste årene, visste at det er et lag som skaper mange sjanser og som så perfekt ut for ham i utgangspunktet. Men ingen hadde trodd at han kom til å score så mange mål, sier The Sun-reporteren.

– Jeg har aldri sett noe lignende. Han har nærmest brutt det som er av rekorder i Premier League-starten sin. Så vet man om Champions League-starten også. Han har allerede tatt rekorden for flest mål av en spiller etter 30 kamper, og han har bare spilt 22 Champions League-matcher. Ha-ha. Han skriver virkelig om historiebøkene her.

TETT PÅ HAALAND: Martin Blackburn skriver om Manchester City. Her er han på Etihad Stadium i forbindelse med Champions League-kampen mot FCK onsdag kveld.

12 kamper, tre hat trick og et målsnitt på 1,58 gjør at også lokalavisen Manchester Evening News har utfordringer med å finne nye superlativer og adjektiver for å beskriver Haaland.

Ifølge Joe Bray er det bare Cristiano Ronaldos debutsesong i United på begynnelsen av 2000-tallet som kan sammenlignes når det kommer til hysteriet rundt Haaland.

– Nå er vi kommet til et punkt hvor vi møter opp til kamper og forventer at Haaland skal score. Det er helt spesielt å være vitne til, sier Bray til VG.

– Det er «crazy» hvor uunngåelig det er at han scorer. Det er ingen som vet hvordan de skal stoppe ham. Når han får en sjanse, setter han den. Jeg tror ikke engang medspillerne hans hadde forventet dette. Det er fortsatt historier å skrive, men det blir vanskeligere og vanskeligere å fortelle hvor god han faktisk er, mener Manchester Evening News-reporteren.

Haalands herjinger for City består av følgende prestasjoner:

7. august, London Stadium: To mål mot West Ham (0–2).

Søndag 21. august, St. James’ Park: Én scoring mot Newcastle (3–3).

27. august, Etihad Stadium: Hat trick mot Crystal Palace (4–2).

31. august, Etihad Stadium: Hat trick mot Nottingham Forest (6–0).

3. september, Villa Park: Én scoring mot Aston Villa (1–1).

6. september, Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium: To mål mot Sevilla (0–4).

14. september, Etihad Stadium: Én scoring mot Borussia Dortmund (2–1).

17. september, Molineux Stadium: Ett mål mot Wolverhampton (0–3).

2. oktober, Etihad Stadium: Hat trick mot Manchester United (6–3).

5. oktober, Etihad Stadium: To scoringer mot FC København (5–0).

Etter Champions League-møtet med FCK fikk Pep Guardiola (51) spørsmål om en påstand i spansk media, hvor det hevdes at Real Madrid kan utløse en klausul i Haalands kontrakt i 2024 – uten at City kan gjøre noe med det.

– Det er ikke sant. Han har ikke en klausul for Real Madrid eller noen andre lag, fortalte Guardiola til VG og andre medier i Manchester.

– Hva tenker du om påstandene?

– Man kan ikke kontrollere rykter eller hva noen andre sier. Det viktigste er at han har tilpasset seg utrolig bra. Jeg har en følelse av at han er veldig glad her, og vi prøver å holde spillerne lykkelige her. Alle elsker ham.

Neste gang Citys nye publikumsyndling skal i aksjon, er hjemme mot Southampton på lørdag. I fjor endte de to Premier League-oppgjørene mellom lagene uavgjort. Avspark er klokken 16.00. Matchen vises på Viaplay.