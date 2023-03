FULL FYR: Start-spiller Alagie Sanyang (til høyre) ble utvist etter å ha sparket Ruben Yttergård Jenssen (liggende). Kent Are Antonsen svarte med å dytte Sanyang i bakken.

iTromsø: Start dropper protest

Start vurderte å sende inn en protest til Norges Fotballforbund etter gårsdagens straffetap mot Tromsø i cupen. Nå velger sørlendingene å droppe en protest, skriver iTromsø.

– Vi har nettopp fått beskjed fra fotballforbundet om at Start har trukket protesten, sier TILs daglige leder Øyvind Alapnes til iTromsø.

Det var tidlig i første ekstraomgang at Start-spiss Alagie Sanyang fikk rødt kort etter å ha sparket en liggende Ruben Yttergård Jenssen. Tromsø-spiller Kent Are Antonsen, som allerede hadde gult kort, svarte med å dytte Sanyang i bakken. Det var imidlertid Jostein Gundersen, ikke Antonsen, som fikk gult kort av dommer Sivert Øksnes Amland etter situasjonen.

Til slutt gikk det til straffesparkkonkurranse. Der trakk Tromsø det lengste strået.

– Vi fightet hele veien, men vi fikk et rødt kort og veldig lite hjelp fra de som skal sørge for at det skal bli en rettferdig affære. Det føler vi på ingen måte at det ble, sa Start-trener Sindre Tjelmeland til NRK.

Senere sa Starts sportssjef Magni Fannberg til Fædrelandsvennen at de vurderte å legge inn en protest.

I NFFs Lov og reglement og retningslinjer heter det at protester kan fremmes på følgende grunnlag:

at et lag har benyttet spiller som ikke var spilleberettiget.

feil fra arrangøren av kampen.

grove feil ved dommerens forståelse eller praktisering av regelverket, men ikke feil i dommerens skjønnsutøvelse.

at kampen ble spilt med en ikke-nøytral eller uautorisert dommer etter bestemmelsene i kampreglementet § 12–5 (5) og (6) og breddereglementet § 9–5 (5) eller (6).

andre vesentlige forhold som har ledet til at kampen ikke ble avviklet på sportslige vilkår.

Ifølge Tromsø-leiren har altså Start valgt ikke å protestere. VG har forsøkt å komme i kontakt med Starts sportssjef Magni Fannberg og daglig leder Terje Marcussen, foreløpig uten hell.

Straffesparkkonkurransen var for øvrig heller ikke uten kontroverser, for da Vegard Erlien skulle skyte, var det en tilskuer som kastet en snøball etter Tromsø-spilleren.

Da valgte dommer Sivert Øksnes Amland å flytte straffekonken til den andre siden av banen der Tromsø-supporterne sto.