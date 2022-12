I TENKEBOKSEN: England-manager Gareth Southgate sier at han trenger tid til å reflektere rundt fremtiden. England røk ut av VM etter 1–2 mot Frankrike lørdag.

Landslagsheltene støtter Southgate: − Vi har en stor fremtid foran oss

Nok en gang ble et straffespark utslagsgivende for England i et mesterskap. På balløya slår fotballekspertene ring rundt landslagssjef Gareth Southgate.

– England er på et godt sted, la det være sagt. Tidligere har vi røket ut av turneringer i skam og lurt på hvordan fremtiden blir. Nå har vi en stor fremtid foran oss, og Southgate er en stor del av den, sier Gary Neville.

Fotballeksperten, med 85 kamper for England mellom 1995 til 2007, mener den engelske landslagsfotballen har tatt store steg de siste ti årene.

– Jeg hadde elsket det hvis Gareth ble med videre i to år til og lenger enn det, om det er som trener eller i en annen rolle, sier Neville til ITV.

Ifølge BBC reiser den engelske troppen hjem på søndag. Southgate skal ha blitt observert på vei til møter med det engelske fotballforbundet. 52-åringen har fortsatt to år igjen av kontrakten sin med England.

– Disse mesterskapene krever mye av deg. Nå trenger jeg tid til å reflektere, sa Southgate etter lørdagens 1–2-nederlag mot Frankrike i VM-kvarten.

Southgate ble den store syndebukken for England i EM i 1996, da han bommet fra straffemerket. England tapte EM-finalen i 2020 etter nok en straffekonk, og lørdag var det en miss fra straffemerket av Harry Kane som ble utslagsgivende.

STRAFFEMISS: Gareth Southgate gjorde sitt beste for å trøste Harry Kane etter spissens straffemiss.

– Jeg ønsker å gjøre det rette, hva enn det er, for laget, England og forbundets del. Jeg må være sikker på at avgjørelsen er korrekt. Da er det nok riktig å ta seg litt tid, for jeg vet av erfaring hvordan humøret mitt har svingt etter tidligere mesterskap, sier Southgate.

Tidligere England-storscorer Alan Shearer er klinkende klar på at England bør beholde Southgate.

– Han har hatt suksess. Vi har ikke vunnet et trofé, men du må se det større bildet. Vi lot en god mulighet gå fra oss, men det er ingens feil. Avgjørelsene som Gareth tok, var veldig gode, sier Shearer til BBC.

England-spiss Harry Kane tar selvkritikk i sosiale medier.

England gikk inn i VM i svak form. Nations League ble en skikkelig fadese, med seks kamper uten seier, noe som gjorde at England rykket ned til nivå to.

I etterkant har det vært mye snakk om Southgates fremtid.

– Jeg håper han blir. Det har vært mye snakk, men jeg mener han har vært briljant for oss. Mye av kritikken er ufortjent. Han har tatt oss langt, lengre enn hva folk hadde forventet, og mot Frankrike traff ham på alt. Dette er ikke hans feil, ikke i det hele tatt, sier England-midtbanespiller Declan Rice til AFP.

– Taktikken var rett, vi spilte på den riktige måten, vi var aggressive og klarte å stoppe Kylian Mbappé. Det var to mål mot spillets gang, og det er ikke managerens feil, den skylden har vi som var på banen, fortsetter han.