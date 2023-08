1 / 6 MÅL: Darwin Nunez hadde bare vært på banen i tre minutter da han scoret for Liverpool. forrige neste fullskjerm MÅL: Darwin Nunez hadde bare vært på banen i tre minutter da han scoret for Liverpool.

Vant med ti mann mot Newcastle: Núñez reddet Liverpool

(Newcastle–Liverpool 1–2) Etter 27 minutter måtte Liverpool-kaptein Virgil van Dijk ut med rødt kort. Etter det hadde hjemmelaget full kontroll, helt til innbytter Darwin Núñez dukket opp.

For et drama det ble på St. James’ Park søndag kveld. Etter 77 minutter kom Darwin Núñez inn for Diogo Jota. Tre minutter senere utlignet han for Liverpool med strak høyre vrist. Sven Botman rotet det skikkelig til for seg selv og hjemmelaget i forsvar, Núñez takket for muligheten.

– Vi har vært med på noe helt, helt spesielt. Og nå syns jeg Jürgen Klopp skal klappe seg selv på skulderen. Kampledelsen var så god. Innbyttene funket så bra, sier Viaplay-ekspert Lars Tjærnås i det kampen blåses av.

Og tre minutter på overtid var Núñez der igjen, og scoret sitt andre og sørget for Liverpool-seier.

Etter kampen gikk Liverpool-manager Jürgen Klopp rundt med sitt bredeste smil og klappet på og klemte alle spillerne sine.

Men Botman var ikke den eneste som sto for rot og røre i kampen.

Da Alexander Isak etter 27 minutter i 1. omgang var på vei mot mål kom Liverpool-kaptein Virgil van Dijk litt bakpå. Benene til svensken «forsvant» og dommer John Books var lynraskt nede i dommerlommen og hentet frem det røde kortet. Van Dijk og dommeren hadde en lengre prat, men dommeren var sikker i sin sak, midtstopperen måtte ut.

Tre minutter før van Dijk ble sendt av banen sendte Anthony Gordon hjemmefansen på St. James’ Park ut i jubelbrus da han scoret kampens første mål. Liverpool klønet det til for seg selv før scoringen, da Trent Alexander-Arnold bommet på en pasning fra Mohamed Salah. Gordon lot seg ikke be to ganger, tok ballen og stormet mot mål og satte den forbi Alisson Becker:

Utligningen Nunez satte inn var ikke skrevet i stjernene. Newcastle hadde kontroll på kampen etter at van Dijk ble utvist. Men mot slutten raknet det. For Darwin Núñez var på vinnersportet. Tre minutter på overtid banket han inn vinnermålet. Og på overtid av overtiden viste Nunez en tommel opp og smilte.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post