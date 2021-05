STORSEIER: Mjøndalen-spillerne feirer den første av de tre scoringene i Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Straffebom og marerittåpning for Sandefjord

(Sandefjord – Mjøndalen 0–3) Tonny Brochmann (31), innbytter Lars Olden Larsen (22) og midstopper Markus Nakkim (24) sikret Mjøndalen storseier og full pott i sesongåpningen.

– Jeg synes vi er solide. Vi lar Sandefjord dominere for mye i åpningen, men så legger vi om litt og tar ut (Harmeet) Singh. Selv om vi scoret tidlig, så var det ikke en god førsteomgang. I andre symes jeg vi er solide og den er all right. Totalt sett er jeg veldig fornøyd med resultatet, oppsummerer Mjøndalen-trener Vegard Hansen til Discovery.

Brochmann ordnet 1–0 da oppgjøret bare var inne i sitt sjette minutt, og dansken avsluttet sikkert forbi Sandefjord-keeper Jacob Storevik etter at Martin Rønning Ovenstad hadde brystet perfekt ned til ham inne i feltet.

Bortelaget måtte bytte ut kaptein Christian Gauseth bare fem minutter senere da han tydeligvis fikk problemer med en skade i høyrebenet, og Brochmann tok over kapteinsbindet.

– Han fikk en strekk, og er ute noen uker. Men vi har bred dekning, så vi får klare oss uten Christian litt, sier Hansen.

Brochmann hadde muligheten til å doble ledelsen etter en drøy halvtime, men da vartet Storevik opp med en god redning.

Straffebom

Sandefjord hadde skapt minimalt før Franklin Nyenetue gikk på et herlig og frekt raid, som endte med at han ble felt innenfor 16-meteren av Sondre Solholm Johansen.

Men André Sødlund satte straffesparket midt i mål, og keeper Sosha Makani blokkerte med kneet.

INNBYTTER-GOAL: Lars Olden Larsen setter ballen i nettveggen bare minuttet etter at han er byttet inn. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

i 2. omgang hadde Sandefjord skremmende lite å trykke på med offensivt, og det var bortelaget som hadde et visst overtak frem til innbytter Lars Olden Larsen plasserte ballen lavt i det lengste hjørnet etter pasning fra Benjamin Stokke. Det skjedde bare minuttet etter at Larsen hadde kommet inn for Brochmann.

I sluttminuttene fikk Mjøndalen straffe da Marc Vales felte Alfred Scriven. Midtstopper Markus Nakkim sto for kampens andre straffemiss, men han satte inn returen og sørget for 3–0 til bruntrøyene fra Drammen.