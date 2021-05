Agüero beklager etter å ha spolert City-festen med «pinlig» straffe

(Manchester City-Chelsea 1–2) Champagne-flaskene ligger fortsatt til kjøling på Etihad Stadium etter at Sergio Agüero (32) lobbet et straffespark i hendene på Chelsea-keeper Édouard Mendy (29).

– Jeg vil beklage til lagkameratene mine, støtteapparatet og supporterne for å ha bommet på straffesparket. Det var en dårlig avgjørelse og jeg tar det fulle ansvaret, forteller Agüero på Twitter.

Etter hendelsen snudde Hakim Ziyech (28) og Marcos Alonso (30) kampen for Chelsea, som tok et langt steg mot en topp fire-plassering i Premier League.

– Det er ekstremt pinlig. Det er så arrogant å prøve på en sånn straffe. Jeg syns det er veldig merkelig at han ikke prøver ordentlig, sier TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen om Agüero-situasjonen som oppsto tre minutter på overtid i første omgang.

Raheem Sterling (26) hadde nettopp sendt Manchester City i ledelsen da argentineren langt på vei kunne sikret laget de tre nødvendige poengene som skilte dem fra å kunne feire ligatittelen lørdag kveld.

Men i stedet for å bidra til jubelscener som med serievinnerscoringen mot Queens Park Rangers i 2012, misbrukte Agüero straffesparket på verst tenkelig vis.

– Vi misbrukte sjansen vår i det siste minuttet i første omgang. Det er hans avgjørelse. Hvis han bestemte seg for å gjøre det på den måten, så er det hans valg, er alt City-manager Pep Guardiola vil si om straffen.

FORTVILET: Pep Guardiola likte ikke det han så av Sergio Agüero mot Chelsea. Foto: MARTIN RICKETT

– Fortjente å vinne

På sidelinjen underveis i oppgjøret tok Guardiola seg til hodet i fortvilelse. På banen utlignet Ziyech til 1–1 et drøyt kvarter etter pause før Alonso satte inn seiersmålet på overtid.

– Hvis de scorer på straffen, er det kanskje over. Da går vi til pause på 0–2, og da er det kanskje ingen vei tilbake. Jeg syns vi fortjente å vinne i andre omgang. Skal du stjele alle poengene her på Etihad etter å ha havnet under, må du ha litt flaks og få noen avgjørelser med deg fra dommeren, men sånn er det, sier Chelsea-manager Thomas Tuchel i et intervju vist på TV 2.

Etter å ha nylig vunnet mot City også i FA-cupsemifinalen, ser tyskeren positivt på den kommende Champions League-finalen mellom lagene som er lørdag 29. mai.

– Det gir oss selvtillit. Alt handler om prestasjoner og selvtillit. Dette vil ikke endre at finalen er en unik kamp hvor du ikke kan forutsi hva som vil skje, men vi kommer med kunnskap om at vi er kapable til å slå dem, sier Tuchel.

BOMMET: Agüero prøvde seg på en frekk variant fra 11-meteren, uten å lykkes. Foto: SHAUN BOTTERILL

Agüero tatt av banen

Etter London-klubbens utligning byttet Manchester Citys manager ut både Agüero og Ferrran Torres (21).

– De er meget misfornøyde med å tusle av, men Guardiola er sjefen, konstaterte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Om klubbens argentinske storscorer starter igjen for klubben, gjenstår å se. Det er allerede kjent at Agüero forlater City når kontrakten utløper til sommeren.

BYTTET UT: Agüero likte tilsynelatende ikke å bli tatt av banen mot Chelsea. Foto: LAURENCE GRIFFITHS

Utsatt fest

Samtidig er det liten tvil om at City trolig ikke trenger å deppe altfor lenge. Det ble ingen fest etter kampen mot Chelsea, men allerede søndag kan matchen om ligamesterskapet være avgjort.

De lyseblå leder med 13 poeng på Manchester United. Etter som Ole Gunnar Solskjærs menn har fem oppgjør og 15 poeng igjen å spille om i Premier League, må nordmannens lag ha poeng mot Aston Villa søndag ettermiddag for å utsette den formelle tittelavgjørelsen ytterligere.