NY STABÆK-SJEF: Eirik Kjønø tar over sjefsstolen i Stabæk etter Jan Jönsson. Foto: Fredrik Hagen

Bekreftet: Eirik Kjønø blir ny Stabæk-trener

Eirik Kjønø (30) er regnet som en av de største trenertalentene i landet. Nå blir han ansatt som ny Stabæk-sjef.

Stabæk innkalte til pressekonferanse klokken 14 fredag. Der møtte Kjønø pressen sammen med sportssjef Torgeir Bjarmann.

– Jeg er takknemlig for å få muligheten og at Stabæk satser på meg. Jeg ser at det er en tøff utfordring. Vi ligger nest sist og må ta mange poeng. Men jeg er veldig motivert og gleder meg stort til å komme i gang, sier Kjønø på pressekonferansen på Nadderud.

Han er klar på at det er mye som må gjøres på kort tid i klubben.

– Vi må se på hva som har gått galt til nå. Vi må få ny energi. Det kommer vi til å bruke den neste uken. Jeg ønsker meg et lag som først og fremst er aggressive og kjemper om hvert poeng. Vi må skjønne at vi er underdogs nå, sier han videre.

– Jeg mener Kjønø er et klokt valg. Slik jeg kjenner ham, er han kunnskapsrik, oppdatert, flink med folk og dyktig til å utvikle både lag og spillere, sier fotballekspert for Aftenposten og Viaplay, Lars Tjærnås til VG.

– Sakte men sikkert skal vi bygge et lag som skal underholde, lover treneren.

Torgeir Bjarmann er full av lovord om sin nye hovedtrener.

– Jeg har fulgt Eirik lenge, og har hatt gode tanker om ham. Han er tydelig og har en klar identitet. Det er det vi trenger aller mest nå. Vi har vært enige om at dette er permanent og gjør det langsiktig. Han er med ut 2023 - foreløpig. Dette er jo litt Stabæk, det å satse ungt. Vi har et godt utgangspunkt for å ta de poengene vi må ha for å være i Eliteserien i 2022, sier sportssjef Bjarmann.

Eirik Kjønø og Torgeir Bjarmann under dagens pressekonferanse. Foto: Sebastian Melsom

Stabæk ligger nest sist i Eliteserien med kun seks poeng på ti kamper. Trener Jan Jönssons tid som Stabæk-trener tok stopp sist søndag.

Det unge trenertalentet vokste opp på Sørlandet og tok norsk fotball med storm, da han rykket opp med Grorud i 2019.

Samme år ble han historisk da han ble kåret til årets unge trener for andre år på rad – noe ingen før han hadde blitt.

– Jeg begynner å bli vant til at det er et tema. Det er ikke noe jeg tenker på. Jeg har jobbet beinhardt i ni år, og jeg føler meg trygg på egen kompetanse. Jeg skjønner at spørsmålene om alder kommer, men dette er en trend i Europa nå. Treneryrket er i ferd med å endre seg litt. Det stilles litt andre krav, sier Kjønø.

TIDLIGERE DUO: Eirik Kjønø var assistent for Jan Jönsson. Foto: Lise Åserud

Sørlendingen inntok sjefsstolen i Grorud IL i 2018, og fikk umiddelbar suksess med en tredjeplass i 2018, før de ble seriemestere i 2019 og rykket opp til OBOS-Ligaen.

Før årets sesong ga han fra seg sjefsstolen i Grorud til fordel for å bli assistent under Jan Jönsson i Stabæk.

– Det tror jeg blir fint. Jeg gleder meg til noe nytt, til nye utfordringer. Stabæk er en veldig fin klubb, og jeg ser frem til å bli en del av trenerteamet, sa Kjønø til Stabæks nettsider da.