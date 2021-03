SKADET: Virgil van Dijk og Joe Gomez hos Liverpool. Foto: Adam Davy / PA Wire

Her er beviset på at Liverpool er hardest rammet

Liverpool har hatt spillere ute på grunn av skader og sykdom i 1029 dager så langt denne sesongen. Ingen klubber i nærheten av å være like hardt rammet.

Det viser en opptelling som Sky Sports har gjort på grunnlag av opplysninger fra Premier Injuries.

Mens Liverpool-spillere altså har vært ute i 1029 dager, er Crystal Palace nummer to på denne lite hyggelige tabellen med 861.

Ellers har for eksempel Manchester City 603 og Manchester United 493 dager med spillere ute.

Chelsea er den klubben som har hatt desidert minst skade- og sykdomstrøbbel (276 dager) - fulgt av Arsenal (354 dager).

Leicester står med 680 skade- og sykdomsdager, mens West Ham ligger på 470.

– Mesteparten av problemene våre er et resultat av skadesituasjonen, sier manager Jürgen Klopp til Sky Sports.

– Jeg har aldri i mitt liv - og jeg har drevet med dette i 20 år - måttet forandre forsvarsrekken hver eneste uke.

– Jeg er en mye bedre manager denne sesongen enn jeg var før, fordi vanligvis trenger du ikke tenke på disse tingene, men nå må jeg tenke på det konstant, fortsetter Klopp i det store intervjuet med TV-kanalen.

Som et eksempel trekker han fram:

– Vi hadde en situasjon fredag kveld. Vi hadde trent hele uken med én spesiell lagoppstilling. Over natten måtte vi endre på det fullstendig.

– Folk vil kanskje si at det er en unnskyldning. Jeg kunne ikke brydd meg mindre, for å være ærlig. Jeg bruker det ikke som en unnskyldning, men dersom du stiller meg et spørsmål, så vil jeg forklare hvorfor ting har forandret seg, sier Jürgen Klopp om 2020/21-sesongen.

Liverpool har hatt 18 ulike midtstopperkombinasjoner på banen denne sesongen, ifølge Sky Sports. Og det kan bli nummer 19 om han skulle velge duoen Fabinho/Ozan Kabak.

– Vi har hatt omtrent alle problemene du kan ha i fotball i løpet av bare én sesong, sier Klopp - og viser til klubbens måltørke den siste tiden.

VG-tips: Liverpool-Chelsea

* Liverpool kom seg endelig på vinnersporet igjen med 2-0 borte mot Sheffield United. Den første triumfen på fire ligakamper kom samtidig som at lagene rundt på tabellen (Leicester, West Ham og Chelsea) alle avga poeng. Slik er Liverpool fortsatt med i kampen om en plass blant de fire beste - selv med klubbens lange skadeliste.

* Nå er trolig Alisson (k) og Fabinho (f/mb) tilbake igjen her. Jota (kant) må helsesjekkes.

* Chelsea klarte 0-0 hjemme mot Man.Utd. i en ikke altfor velspilt søndagskamp. Ligaformen er oppløftende under trener Thomas Tuchel med 4-3-0 og og seirer over Barnsley og Atlético Madrid i FA-cup og Champions League. Vi merker oss at det hverken scores mye egne mål eller slippes inn særlig mye.

* Silva (f) er ute. Abraham (a) må testes og Hudson-Odoi (a) er skadefri.

* Under 2,5 mål til 1,87 i singleodds er en mulighet hvis du liker spill med kun to utfall.

Du kan spille fram til kl. 21.10. Kampen ser du selvfølgelig på TV 2 Sport Premium.