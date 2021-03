Kommentar

Qatar-krisen er mer enn dødstall: Den absurde trusselen

Av Leif Welhaven

KONTROVERSIELL TILDELING: VM i 2022, som daværende president Sepp Blatter i 2010 kunngjorde at endte hos Qatar, er et stridstema i norsk fotball. Foto: OSAMA FAISAL / AP

Det er et historisk paradoks om en eventuell norsk boikott blir straffet fordi FIFAs regelverk blir brutt. Hva da med hvordan VM i 2022 havnet hos Qatar?

Ledelsen i Norges Fotballforbund (NFF) er åpenbart stresset av at et gryende grasrotoppgjør ønsker å erstatte høflighetsfraser med handling.

Et av argumentene som trekkes frem mot å boikotte VM i 2022, er faren for sanksjoner fra Det internasjonale fotballforbundet (FIFA). «Ifølge FIFAs vedtekter er vi forpliktet til å delta», understreker NFF.

Men, ærlig talt: Et scenario der FIFA skulle flekse muskler mot en mulig boikott fremstår direkte absurd.

Skulle organisasjonen som selv utløste et moralsk havari faktisk straffe et land, fordi det eventuelt tas en samvittighetsbasert avgjørelse etter en demokratisk prosess?

En slik trussel bør det norske fotballdemokratiet ikke la seg skremme av.

Så langt har mye av den norske debatten sentrert rundt dødstall for fremmedarbeidere, et tema som er særdeles viktig. Men diskusjonen om VM bør også handle om mye mer enn å drøfte et tall fremsatt i The Guardian, eller hvordan vi avgrenser hvilke omkomne som er innenfor eller utenfor det vidtfavnende VM-prosjektet.

Her får vi aldri sikre svar.

Det er uansett hevet over tvil at valget av VM-vert har medført helt uakseptable menneskelige kostnader, noe flere rapporter underbygger.

Det er også et faktum at en fotballverden som formelt kjemper for mangfold, skal arrangere sin største fest i en stat der homofili er forbudt. Ifølge Amnesty risikerer man livstid, med mulighet for dødsstraff.

Men det vi har snakket altfor lite om, og som også bør være relevant for fotballtinget, er den grunnleggende legitimitetskrisen for selve VM i Qatar.

Hvordan er det mulig å akseptere og respektere valget?

22 ledere tok den omstridte avgjørelsen 2. desember 2010, da Russland fikk 2018 og Qatar verdensmesterskapet fire år senere.

Det skulle egentlig vært 24 som stemte, men to var blitt filmet av en avis mens de ba om penger i bytte mot stemmer.

72 prosent av lederne som stemte er blitt siktet, fengslet eller suspendert, og et helt system i internasjonal fotball-ledelse havnet under lupen på grunn av mistanke om korrupsjon.

Sakene har ulik status, gjelder forskjellige forhold og Qatar-arrangøren har nektet og stått på sitt. En intern gransking i FIFA kulminerte med bråk om hvordan den skulle tolkes.

Men legger man sammen all kjent informasjon opp gjennom årene, er det i sum ingen tvil om at Qatar ikke skulle vært valgt.

Noe av de mest interessante er hvordan avisen The Sunday Times fikk ut hemmelige dokumenter som underbygger spillet bak tildelingen. Blant annet skrev avisen om et påstått hemmelig tilbud til FIFA for tv-rettigheter fremsatt kort tid før valget, samt en form for ekstrabetaling dersom Qatar vant.

Avisen fikk også tak i dokumenter som avslørte en hemmelig omdømme-operasjon overfor USA og Australia, som var blant de heftigste konkurrentene til å bli arrangør. Lekkede eposter viste hvordan tidligere CIA-agenter og PR-ekspertise skal ha jobbet med regelrette svertekampanjer mot rivalene.

De siste avsløringene kom så sent som i 2019, etter at ulike kontroverser har kommet opp til overflaten gjennom årenes løp.

Likevel har avgjørelsen blitt stående, også etter at president Sepp Blatter og generalsekretær Jérôme Valcke ble byttet ut.

Den sittende FIFA-presidenten Gianni Infantino sparer ikke på superlativene hva gjelder det som kommer.

«Den eneste beskjeden jeg kan gi alle som elsker fotball er å komme til Qatar, komme til Midtøsten, til gulfen i 2022 og nyte det beste verdensmesterskapet gjennom tidene», har han sagt til egen hjemmeside.

Dette er altså verdensbildet til en fotball-leder som fremstår direkte faktafornektende.

Norsk fotballs høyeste organ må nå velge om vi skal danse videre etter FIFAs pipe, eller om tiden er kommet for å stå opp for menneskeverd, mangfold og fair play.

En dag skal historien om Qatar-VM skrives. Det er opp til fotballtinget hvilken side man ønsker å lande på.