Lukakus gråt før seieren: − Chris, jeg elsker deg

(Belgia-Russland 3–0) Romelu Lukaku brukte bare 10 minutter på å innfri EM-forventningene. Inter-spissen benyttet anledningen til å se sende en hjertevarm hilsen til sin danske lagkamerat, Christian Eriksen, etter å ha grått før kampen.

– Chris, Chris, jeg elsker deg, jublet Belgia-spissen inn i TV-kameraet på sidelinjen. Lukaku hadde tydeligvis rett før kampen fått med seg de siste, positive meldingene fra København. Eriksen snakket med sine danske lagkamerater fra sykesengen på Rigshospitalet.

– Jeg er veldig glad for seieren, men for meg var det veldig vanskelig å spille fordi tankene mine var hos min lagkompis, Christian. Jeg håper han har det bra og jeg dedikerer denne prestasjonen til ha, sier Lukaku i et intervju vist på TV 2.

Han hadde det svært vanskelig i de to timene før kampen.

– Jeg gråt mye. Jeg var selvsagt redd. Vi har opplevd sterke ting sammen i halvannet år. Jeg har vært mer sammen med ham enn med min familie. Min tanker er hos ham, hans kjæreste og to unger, sier er svært åpen Belgia-spiss som denne sesongen vant Serie A sammen med Eriksen.

Lukaku snakket med sin gode venstrefot allerede etter 10 minutter i St. Petersburg.

Men innlegget til Dries Mertens var ikke spesielt godt. Lukaku befant seg i solid offsideposisjon. Men en klønete inngripen av Russland-stopper Andrej Semenov snudde hele situasjonen på hodet.

Det opphevet offsiden og ga Lukaku sjansen til å score sitt landslagsmål nummer 61 i løpet 11 år. Han feilet ikke.

– Han har startet jakten på toppscorertittelen i EM, sier Erik Thorstvedt i TV 2s studio. Mot slutten stormet Lukaku gjennom Russland-forsvaret og satte landslagsmål nummer 62 på sine 94 landskamper. Denne gangen med høyrefoten.

Den belgiske seiersmaskinen har de tre siste årene toppet FIFA-rankingen. Belgia tapte VM-semifinalen for Frankrike i nettopp St. Petersburg. Mesterskapet endte med bronse.

På vei mot VM-sluttspillet vant Lukaku & co. 10 strake kamper med målforskjellen 40–3. Seiersprosenten i alle kamper siden 2019 er på smått utrolige 83.

Og det skulle komme mer.

Både Belgias Thimoty Castagne og Russlands Daler Kuzjajev måtte ut etter en stjernesmell drøyt midtveis i omgangen. Dermed var det duket for Erling Braut Haalands lagkompis fra Borussia Dortmund, Thomas Meunier.

Etter et innlegg fra nok en Dortmund-spiller, Thorgan Hazard, fikk Meunier sjansen etter en retur fra Russland-keeper Anton Shunin. Avslutningen var nådeløs – 2–0 til Belgia. Senere bidro innbytter Meunier med en perfekt stikker til Lukakus 3–0-mål.

2–0: Romelu Lukaku jubler sammen med målscorer Thomas Meunier etter at han scoret kampens andre mål. Foto: ANTON VAGANOV / X06532

I den fantastiske kvaliken slo Belgia Russland to ganger og 4–1 i St. Petersburg. I løpet av 270 minutter med fotball har belgierne satt russerne på plass med sifrene 10–2.

Russland var ikke helt sjanseløse foran 30.000 tilskuere på hjemmebane. Men Zenit-spissen Artjom Dziuba & co. klarte ikke å komme til de største mulighetene mot Belgias keeperkjempe Thibaut Courtois og veteranforsvaret med Jan Verthongen (128 landskamper) og Toby Alderweireld (110 landskamper).

I stedet var det Atletico Madrids nybakte La Liga-vinner Yannick Carrasco som var nær ved å gi Belgia 3–0 på overtid i 1. omgang.

Russland beholdt aggressiviteten og tok over det spillemessige initiativet en kort periode etter hvilen. Men det rødkledde mannskapet til Roberto Martínez forsvarer seg omtrent like godt som de angriper.

Russland ble holdt i et jerngrep. De tre poengene var aldri truet. Dedryck Boyata var farlig nær et selvmål mot slutten. I stedet scoret Lukaku sitt andre den riktige veien.

Belgias mest profilerte spiller, Kevin De Bruyne, sliter fortsatt med nesebruddet fra Champions League-finalen. Axel Witsel og Eden Hazard befinner seg også på skadelisten i den belgiske EM-troppen.

Belgia har ikke vunnet fotballgull på 101 år. I 1920 sikret de seg OL-gull på hjemmebane i Antwerpen. Etter at VM ble innført i 1938 er VM-bronsen i 2018 Belgias i eneste. Belgia tapte EM-finalen for Vest-Tyskland i 1980. det har aldri blitt mer enn sølv og bronse i EM.

Men lørdag var Romelu Lukakus hilsen god som gull.