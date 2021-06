FRYKTER INGEN: Mateu Lahoz lar seg ikke prege da Sergio Busquets klager på en avgjørelse. Her under en kamp mellom Barcelona og Athletic Bilbao i 2016. Foto: Luis Tejido / EFE

«Mytisk» EM-dommer vekker oppsikt: − Alle angrep ham

LONDON (VG) Han er elsket av superstjerner, men hatet av Pep Guardiola (50). Møt Mateu Lahoz (50) – dommeren som har blitt en større kjendis enn de fleste spillerne han holder skikk på i helgene.

Vanligvis passerer nyheten i stillhet. Hvem som skal dømme en kamp, er sjelden noe som skaper store overskrifter.

Men Lahoz er ikke helt som alle andre. Det er en grunn til at han var et stort samtaleemne før Champions League-finalen i mai – og at han igjen er det foran fredagens historiske Wembley-duell mellom erkerivalene England og Skottland.

Både The Times og Daily Mail skriver om den spanske pipeblåseren før EM-oppgjøret. Overskriftene er utelukkende positive: De tidligere dommerne Peter Walton og Mark Clattenburg omtaler Lahoz som den «perfekte» dommer for anledningen.

Det står i sterk kontrast til ryktet hans i Spania.

– Jeg mener delvis at det er bygget en myte rundt Lahoz. Noen av beskyldningene mot ham er ekstremt urettferdige. Samtidig tar han noen forbløffende avgjørelser. Det kan noen ganger føles som han har sine egne regler, sier den Madrid-baserte engelske journalisten Sid Lowe.

FIKK ROS: Mateu Lahoz ble hyllet for sin opptreden under Champions League-finalen. Etter kampen brøt han sammen i tårer. Foto: David Ramos / Pool Getty

At Lahoz har sin egen stil, er hevet over enhver tvil. Den er så særegen at det populære TV-programmet «El Día Después» liker å følge ham med et eget kamera under spanske seriekamper for å plukke opp hans fakter, kommentarer, gode og dårlige avgjørelser.

Han setter pannen sin inntil Neymars panne og holder ham rundt kinnene for å roe ham ned. Han mottar klemmer fra Cristiano Ronaldo. Før kampene står han gjerne og slår av en humørfylt prat med spillerne, som viser sin affekt for ham med klemmer og latter.

– For meg er han den beste, den mest solide, den som forklarer mest, uttalte Real Madrid-stjernen Casemiro etter en kamp der han hadde protestert vilt mot en av dommerens avgjørelser.

POPULÆR: Mateu Lahoz i fornøyelig samtale med Casemiro, Dani Carvajal og Thibaut Courtois. Foto: JON NAZCA / X02457

For Lahoz kan være beinhard også: Han kan ha drap i blikket hvis han vil formidle et poeng til en spiller eller en trener; han står fjellstøtt og stirrer Diego Costa intenst i øynene dersom bråkmakeren klager.

Hans teatralske opptreden da han ga gult kort til Antonio Rüdiger under Champions League-finalen, har blitt en viral favoritt: Lahoz bruker den ene hånden til å hjelpe tyskeren opp fra bakken, og den andre til å trekke opp kortet i samme, koordinerte bevegelse.

– Han er en veldig, veldig sosial dommer. Han kjenner alle spillerne. Og med sin karakter oppnår han god kontakt med dem på banen. Det gjør ham til en av de mest respekterte spillerne blant dem, sier den spanske Cadena Cope-journalisten Miguel Ángel Diaz.

AUTORITET: Mateu Lahoz gir klar beskjed til Lionel Messi. Foto: ALBERT GEA / X01398

Det samme kan ikke sies om verdens kanskje mest berømte manager. Lahoz troner neppe på toppen av Pep Guardiolas liste over favorittdommere.

Landsmennene har barket sammen flere ganger i Champions League de siste årene: I 2017 ble Guardiola rasende da Lahoz ga Sergio Agüero gult kort for filming istedenfor straffe, og i 2018 ble manageren utvist for å ha stormet banen i sinne mot Lahoz, etter at Leroy Sané fikk en scoring annullert.

– Mateu Lahoz er en spesiell fyr. Han liker å være annerledes, han liker å være spesiell. Når alle ser noe, liker han å bestemme det motsatte, sa Guardiola.

KLIKKET: Pep Guardiola var rasende på Mateu Lahoz under Champions League-kamp mot Liverpool i 2018. Han ble utvist for utbruddet. Foto: DARREN STAPLES / X90183

Og slik er oppfatningen av Lahoz i Spania, mener Sid Lowe. Han peker på José Mourinho som en grunn til at det har blitt slik.

– Jeg skulle gjerne sett at Lahoz dømte alle kampene våre. Han har en filosofi jeg liker, sa den daværende Real Madrid-manageren i 2011, da rivaliseringen med Guardiolas Barcelona var på sitt mest intense.

Det førte til økt oppmerksomhet rundt dommeren med de teatralske faktene.

– Det ble en oppfatning om at hyllesten fra Mourinho gikk ham til hodet, at han ble arrogant og litt for klar over sin berømmelse og status, forklarer Sid Lowe.

– Folk begynte å tenke at han var et show. En showmann. At alt handlet om ham, og at han prøvde å stjele rampelyset hele tiden. Jeg synes det er urettferdig, sier The Guardian-profilen.

LIKER Å PRATE: Mateu Lahoz og dommerteamet i diskusjon med Åge Hareide etter VM-kampen mellom Danmark og Australia i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Videosammendrag av Lahoz’ oppførsel under kamper har blitt en gjenganger på spansk TV.

– Alle angrep ham hele tiden. Det var som en snøball som rullet og rullet, sier Lowe.

Barcelona-avisene Sport og Mundo Deportivo har flere ganger hatt ham på forsiden – med overskrifter som at de har fått «nok av feilene».

Derfor var det for noen en overraskelse da Lahoz dømte Champions League-finalen i mai med stor autoritet og ingen nevneverdige feil.

– Han er enda bedre i Europa enn i Spania. Grunnen til det, og ingen i Spania vil innrømme dette, er at han ikke har det samme presset på seg. Han blir ikke dømt på samme måte som i spanske medier, sier Lowe.

– De spanske mediene er avskyelig partiske. De angriper dommere for ting de ikke burde angripe dem for, sier han.

KJÆRLIG: Mateu Lahoz trøster Thiago Silva etter at brassen måtte ut med skade i årets Champions League-finale. Foto: SUSANA VERA / POOL

Kanskje er det med på å forklare hvorfor Lahoz, da Champions League-finalen var over, brøt sammen i tårer over å ha bestått karrierens største test.

Miguel Ángel Diaz tror landsmannen er favoritt til å dømme EM-finalen i juli – så lenge han holder seg unna store feil tidligere i turneringen.

Det kan i så fall bli siste dans for den lidenskapelige mannen som mener at «å dømme er lykke». Han skal nemlig ha bestemt seg for å legge opp etter mesterskapet.

Så følg litt ekstra med på mannen i gult på Wembley i kveld. For snart er showet over.