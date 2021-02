NØKKELMANN: Tallene viser hvor viktig Erling Braut Haaland er for Borussia Dortmund. Foto: Reuters

Bestemt Haaland: − Forventer å spille i Champions League hvert år

Erling Braut Haaland (20) og Borussia Dortmund er tilbake i Champions League-sirkuset onsdag kveld. En tøff bortekamp mot Sevilla venter.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Her er alle våre oddstips

Haaland er toppscorer i Champions League sammen med Marcus Rashford, Álvaro Morata og Neymar, med seks scoringer. Totalt har 20-åringen 16 mål på 12 kamper i sin Champions League-karriere. Dortmund har scoret 11 mål i årets sesong i Champions League, hvor Haaland altså står for over halvparten av dem.

Jærbuen var ute med skade i Dortmunds to siste kamper i gruppespillet.

Her kan du spille Vikinglotto!

Med Haaland på laget, har Dortmund scoret ni mål på fire kamper i Champions League, et snitt på 2,25 mål per kamp. Uten 20-åringen ligger snittet på 1,5 mål per kamp i årets sesong. I alle turneringer har Haaland 23 mål på 22 kamper fra start. Neste mann på lista i egen klubb er Jadon Sancho, med ni scoringer.

Uten 20-åringen i Bundesliga (fem kamper) ligger målsnittet på 1,4 mål per kamp. Med Haaland er snittet 2,1 mål per kamp, hvor en av kampene har vært fra benken. Tallene er hentet fra SofaScore.



Eivind Bisgaard Sundet følger Haaland tett i Bundesliga for Viasat.

– Hele mentaliteten til laget blir annerledes når Haaland er på banen. Jeg synes veldig mange spillere blir passive uten han, sier Bisgaard Sundet til VG. Viasat-kommentatoren mener det skjer noe med hele laget når nordmannen er på banen.

Her kan du spille Lotto!

– Haaland tar tak og du merker at alle prøver å følge etter. Det er en smitteeffekt på hele laget, sier Bisgaard Sundet.

Frykter at Dortmund er sjanseløse

Borussia Dortmund har fått en tøff start på 2021, med én seier på de fem siste kampene. Kampen mot Sevilla er den første av to utslagskamper i åttendedelsfinalen i Champions League. «Braut’en» mener eget lag må opp flere nivåer for i det hele tatt å ha en sjanse.

– Sevilla er et godt lag, som har vunnet Europa League flere ganger. Vi er nødt til å komme tilbake i form, og gjøre vårt beste for å ha en sjanse, sier Haaland til tyske Sky Sports.

Han frykter Dortmunds elendige form fortsetter i Champions League.

les også Erling Braut Haaland i heftig håndgemeng etter viktig scoring

– Hvis vi spiller som vi har gjort de siste par kampene, har vi ikke en sjanse, fortsetter Haaland, som også understreker hvor viktig det er for ham å spille i det øverste selskap:

– Champions League er soleklart den mest spennende turneringen, og for meg er det å spille i Champions League helt spesielt. Jeg forventer at vi kvalifiserer oss der hvert eneste år, sier Haaland.



les også Dortmund i oppløsning: – Ville vært bekymret

VG-tips: Sevilla-Borussia Dortmund

* Sevilla er åpenbart formlaget av disse klubbene i denne første kampen av to i Champions League-åttedelsfinaler.

* Spanjolene havnet bak Chelsea i høstens CL-gruppe - og nå er de inne i en imponerende ni kamper lang-seiersrekke der de kun har sluppet inn ett mål. Slik holder Sevilla 4.plassen i La Liga. Koundé (f) og En-Nesyri (a) ble spart i lørdagens 1-0-hjemmetriumf over Huesca, men er ventet å delta her. Mer usikkert er det med Navas (f) og Ocampos (mb).

* Borussia Dortmund har ikke fått det løftet de håpet med å avskjedige trener Lucien Favre i midten av desember. Edin Tercic tar seg av laget ut sesongen før Marco Rose (fra Borussia Mönchengladbach) tar over til sommeren - og slik har dette en eim av «mellomsesong» for Dortmunds del. I øyeblikket er gjestene på 6. plass i tysk Bundesliga, og med seks poeng opp til 4.plass som gir Champions League-spill.

Du må spille før kl. 20.55. Kampen ser du på Vsport1.