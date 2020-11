Foto: LEON NEAL / POOL

Keeperlegenden Ray Clemence er død

Den legendariske målvakten Ray Clemence (72), som i sin tid spilte for Liverpool og Totteham, døde søndag etter lengre tids sykdom.

Det opplyser både Liverpool og Tottenham i en pressemelding søndag ettermiddag.

– Etter å ha kjempet så hardt, så lenge, har han nå funnet fred og har det ikke vondt lenger. Familien vil gjerne takke for all den kjærligheten og støtten vi har mottatt de siste årene. Han var høyt elsket av oss alle og vil aldri bli glemt, sier familien til Clemence i en uttalelse.

Han ble 72 år gammel.

Clemence regnes som en legende i både Liverpool og Tottenham, de to klubbene han spilte for. Med Liverpool vant han ligaen fem ganger, og var også med på å vinne serievinnercupen, det som nå heter Champions League, tre ganger.

Som Liverpool-spiller vant han også FA-cupen, den engelske ligacupen og FA Charity Shield. Han spilte der fra 1967 til 1981.

I 1981 gikk han til Tottenham, hvor han fikk 240 kamper. Også der opplevde han suksess, og vant blant annet FA-cupen og UEFA-cupen i henholdsvis 1981/82- og 1983/84-sesongen. I 2014 ble han tatt opp i klubbens «Hall of Fame».

– En av de største målvaktene som noensinne har spilt spillet, skriver Tottenham i pressemeldingen.

Clemence representerte også England, og fikk 61 kamper med flagget på brystet.

I 1987 fikk han også utmerkelsen MBE (The Most Excellent Order of the British Empire) for sitt bidrag til fotballen.

– Veldig trist

Clemence var også en viktig bidragsyter for Erik Thorstvedt. Clemence var sentral da Thorstvedt ble hentet til Spurs - og var også lenge nordmannens keepertrener.

– Jeg traff ham første gang lenge før jeg var i Tottenham. Jeg tror det var på en fotballskoe her i Norge, og så var jeg deretter over på en prøvetrening hos Tottenham. Da fikk jeg ikke arbeidstillatelse, men han var sentral i at jeg ble hentet dit da jeg faktisk fikk arbeidstillatelse. Og så hadde jeg ham som keepertrener, og som vanlig trener, sier Thorstvedt.

Clemence var lenge i Tottenhams støtteapparat, før han i en periode også ledet laget.

– En sabla grei fyr, altså. Jeg kjente Ray ganske godt. Det var alltid kjekt å treffe ham da jeg reiste tilbake til White Hart Lane. Det var alltid en fornøyelse å treffe ham, selv om han ofte var preget av sykdom, sier Thorstvedt, som naturlig nok synes det var trist å motta dødsbudskapet.

– Det var veldig trist, men han har kjempet hardt lenge. Han har vært syk i mange år. Så har han blitt bedre, og verre. Det har preget ham i mange år. Jeg tror han var utmattet selv.

Foto: Malcolm Goy

På spørsmål om hvor god Clemence faktisk var, sier Thorstvedt:

– Altså, jeg vet ikke hvor mange mål Liverpool slapp inn på sitt beste, men det var ikke mange. Han var en del av den enorme vinnermaskinen deres. Det å vinne overlegent var blitt en vane for ham, så da ville han ha en utfordring, og gikk til Tottenham. Og der fortsatte han å storspille.

– Og han og Peter Shilton spilte jo lenge annenhver kamp for det engelske landslaget, så...

– En herlig mann

Hyllestene til Ray Clemence renner inn på sosiale medier, og blant dem, har Peter Shilton skrevet dette på Twitter:

– Jeg er knust over å motta nyheten om at Ray Clemence er borte. Vi var rivaler, men gode venner. Ray var en fantastisk målvakt med en herlig sans for humor. Jeg kommer til å savne ham ettersom vi har vært venner lenge etter at vi ga ss som spillere. Hvil i fred, min venn.

Jamie Carragher skrev dette på sin Twitter-konto:

– Clem var England-treneren min i mer enn et tiår. En herlig mann med en fantastisk venstrefot. Jeg hadde en plakat av ham på soveromsveggen min som liten. Hvil i fred, skriver tidligere Liverpool- og England-målvakt David James på sin Twitter-konto.

– Jeg vokste opp med å se på Ray Clemence. For noen år siden hadde jeg gleden av å ha ham som gjest i vårt studio til FA-cup-finalen. Han var en flott mann, en gentleman, og så snill. Hvil i fred, Ray Clemence. Enda en helt har forlatt oss, skriver Jan Åge Fjørtoft på Twitter.

