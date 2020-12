HJEM MED RUTEFLY: Fredrik Midtsjø var én av flere spillere som dro til sin utenlandske klubb med rutefly. Foto: Hallgeir Vågenes

Landslagsspillere i karantene dro hjem med rutefly - nå skjerpes karantenekravene

Etter at Omar Elabdellaoui testet positivt for covid-19 og det norske herrelandslaget i fotball ikke fikk dra til Romania, dro mange av spillerne hjem til sine utenlandske klubber i rutefly. Det blir ikke lenger tillatt.

Nå nettopp

I et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 25. november, kommer det frem at regjeringen har besluttet å skjerpe vilkårene.

Det kommer etter at det i november ble store diskusjoner rundt det norske herrelandslaget i fotball, etter at Omar Elabdellaoui testet positivt for covid-19 under en landslagssamling.

På det tidspunktet var allerede privatkampen mellom Norge og Israel avlyst etter smitte i den israelske troppen, og som følge av smitten i den norske troppen var helsemyndighetenes klare råd at landslaget ikke skulle dra til Romania dagen etter for å spille kamp i Nations League.

Kampen mellom Norge og Romania ble derfor avlyst, mens det ble samlet et nødlandslag for å spille den avsluttende kampen i Nations League borte mot Østerrike.

I mellomtiden reiste de norske spillerne hjem til sine hjemland, flere av dem med vanlig rutefly.

Det vil ikke lenger være tillatt, etter forskriften som trådte i kraft fredag 24:00 forrige uke.

Det bekrefter også Helse- og Omsorgsdepartementet i en e-post til VG.

– Bestemmelsen om unntaksvis bruk av offentlig transport for de som er i smittekarantene var ment som en sikkerhetsventil for kortere reiser. Ved bruk av rutefly vil det normalt være svært vanskelig å unngå nærkontakt med andre. Returen fra landslagssamlingen i forkant av kamp mot Romania aktualiserte behovet for å stramme inn ordlyden, skriver de.

les også Hjem med rutefly etter kaotisk uke - vil ikke kommentere karantenebråket

I brevet står det følgende: «Personer som er i smittekarantene skal oppholde seg på egnet oppholdssted, og bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. Det er ikke tillatt å bruke rutefly eller annen offentlig transport ut av Norge. Man kan benytte egen bil, egen buss eller eget fartøy, dersom den som er i smittekarantene ikke er i nærkontakt med andre. Chartret fly til andre land kan benyttes dersom kommunelegen tillater det».

– Forskriften skiller ikke mellom utenlandske lag og norske spillere bosatt i utlandet som kommer til Norge for å være med på landslagssamling. Dersom de er i smittekarantene, kan spillerne og støtteapparatet unntaksvis og etter tillatelse fra kommunelegen bruke chartret fly for å komme seg til landet der de er bosatt. Kommunelegen kan stille vilkår om den smittevernfaglige gjennomføringen. De kan ikke bruke rutefly, skriver Helse- og Omsorgsdepartementet til VG.

Det er også lagt inn en forskriftsendring knyttet til internasjonale idrettskonkurranser i fotball, som nå kun kan gjennomføres dersom arrangøren har innhentet skriftlig godkjenning fra kommunen og følger UEFAs smittevernprotokoll.

Publisert: 01.12.20 kl. 13:20