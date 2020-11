SEIER: Molde vant 3–1 hjemme mot Haugesund søndag kveld. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Molde med sin sjette kamp på rad uten tap - tok viktig steg mot sølvmedalje

(Molde - Haugesund 2–1) Molde tok tre viktige poeng i kampen om andreplassen og Europa-spill i 2021.

Molde dro opp en viktig seier av hatten da Haugesund kom på besøk søndag kveld. To forrykende åpninger på to omganger var nok til at de tre poengene ble igjen i Molde som gjør at de blåkledde fra Nordmøre tok et skritt nærmere sølvet og dermed en Europacup-kvalifisering til 2021-sesongen.

Molde tapte sin siste kamp i oktober, og begge sine kamper i september. Men etter de tre tapene på rad, har det virkelig snudd i rosenes by. På de siste seks kampene har de nå fem seire og én uavgjort. Nå står Erling Moes menn med 53 poeng på 26 kamper. Bak dem ligger Vålerenga på 46 poeng (én kamp mindre spilt) og Rosenborg på fjerdeplass med 45 poeng på like mange kamper.

– Vi skal vinne de resterende kampene, og da blir det sølv. Det blir fokuset vårt, smiler Ola Brynhildsen til Eurosport etter kampen.

De første tolv minuttene av den første omgangen mellom Molde og Haugesund lignet et fyrverkeri på den første søndagen i advent. Etzaz Hussain åpnet ballet med en kanonkule i nettaket fra 18 meter etter syv minutter, før Haugesunds Peter Therkildsen utlignet fire minutter senere.

Utligningen holdt ikke lenge. Ett minutt senere gikk Molde i ledelsen igjen. Ola Brynhildsen fikk ball i beina, og fra en åtte meters hold plasserte han ballen via Thore Baardsen Pedersen og i mål.

Dermed var Molde i ledelsen for andre gang på tolv minutter, men så stoppet det opp. Resten av den første omgangen var langt fra like underholdende som de første minuttene, og dermed gikk lagene i garderoben etter halvspilt kamp på stillingen 2–1 til hjemmelaget.

I andre omgang tok det ikke mer enn fire minutter før Molde igjen kunne juble for scoring. Magnus Wolff Eikrem svingte ballen inn på et hjørnespark, og Haugesunds danske angriper Alexander Ammitzbøll sendte ballen i eget nett med kneet.

