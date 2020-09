MANAGER: Pep Guardiola åpner nok en gang lommeboken for en rådyr forsvarsspiller. Foto: CATHERINE IVILL / X01348

Citys forsvarsregnskap: Fem milliarder

Etter 2–5-tapet mot Leicester har Manchester City åpnet lommeboken igjen. Med portugisiske Ruben Dias (23) om bord er dagens City-forsvar verdt nesten fem milliarder kroner.

Manchester City har markert seg som Premier Leagues farligste offensive lag under Pep Guardiola. Bare på de tre siste sesongene har de lyseblå bøttet inn 303 ligamål – mye takket være sine offensive stjerner.

Men bakover sliter stjernemanageren mer: Sesong etter sesong legger City igjen enorme summer på forsvarsspillere gjennom overgangsvinduet. Det samme gjelder i år.

City har sluppet inn seks mål på sesongens to første ligakamper, og tirsdag kveld bekreftet fjorårets serietoer klubbens dyreste forsvarssignering gjennom tidene. Guardiola og klubbens søkkrike eiere legger omkring 750 millioner norske kroner på bordet for Benficas midtstopper Ruben Dias.

Portugiserne bekreftet overgangen allerede søndag, mens City offentliggjorde handelen tirsdag kveld.

DYR: Ruben Dias har signert en seksårskontrakt med Manchester City. Foto: Manchester City

Forsvarsregnskapet til City vokser dermed ytterligere. Verdens dyreste forsvar består av en rekke svindyre signeringer:

Ruben Dias: 750 millioner kroner

Nathan Aké: 501 millioner kroner

Kyle Walker: 582 millioner kroner

John Stones: 615 millioner kroner

Aymeric Laporte: 718 millioner kroner

Benjamin Mendy: 636 millioner kroner

João Cancelo: 718 millioner kroner

Totalsummen blir drøye 4,52 milliarder norske kroner. Tallene er hentet fra transfermarkt.com og er regnet etter dagens kurs.

Regner man keeperne med i forsvarsregnskapet kan man legge på 442 millioner for Ederson, og da er nesten fem milliarder kroner brukt på å tette igjen bakover.

Det er verdt å nevne at City har solgt forsvarere for 741 millioner kroner i samme tidsrom som dagens forsvarsrekke er hentet inn i.

23 år gamle Dias har spilt i Benfica hele sin profesjonelle karriere og regnes som en lovende midtstopper.

– Dette er en fantastisk mulighet, som jeg ikke kunne si nei til. Jeg tror jeg kan utvikle meg her, og det er en klubb med like store ambisjoner som meg selv. Jeg skal gi alt for at vi har suksess og vinner titler, sier han til klubbens hjemmeside.

Dias står med 19 A-landslagskamper for Portugal. I City-garderoben får han selskap av landsmennene Bernardo Silva og Cancelo.

– Vi har beundret Ruben lenge og har blitt imponert over fremgangen han har vist i Benfica. Han har utviklet seg til en ekte leder og som forsvarer har han alle ferdighetene vi ser etter. Han er sterk i luften, god én mot én, og er god teknisk. Vi er sikker på at han kan skinne i vårt system, sier Citys sportsdirektør Txiki Begiristain.

Forsvareren har signert en seks år lang kontrakt og er sommerens tredje signering på Etihad Stadium. Tidligere i sommer har Ferran Torres og Nathan Aké skrevet under for klubben.

Midtstopper Nicolás Otamendi har gått motsatt vei som Dias og signert for Benfica.

Publisert: 30.09.20 kl. 06:46

