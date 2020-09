ETTERTRAKTET: Alexander Sørloth. Foto: SEDAT SUNA / EPA

Trabzonspor bekrefter: Har mottatt Sørloth-bud fra RB Leipzig

Trabzonspor bekrefter at den tyske storklubben RB Leipzig har lagt inn et bud på Alexander Sørloth (24).

Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter klubben i en pressemelding.

– Vi har mottatt et offisielt overgangsbud fra RB Leipzig for Alexander Sørloth, og budet vil evalueres av styret i tråd med hva som er best for klubben og dens ambisjoner, heter det i pressemeldingen.

Klubben skriver også at Sørloth ikke har returnert til Trabzonspor siden landslagspausen tidligere i måneden. Han skulle egentlig returnere til Tyrkia fredag 11. september, men ettersom han ikke har møtt opp, skriver klubben at han vil bli straffet.

Under landslagsoppholdet noterte han seg for én målgivende pasning og to scoringer på to kamper.

Det var intet mindre enn en forlengelse av den imponerende sesongen han hadde i Trabzonspor. Han ble toppscorer i tyrkiske Süper Lig med 24 fulltreffere, og kronet sesongen med å bli cupmester.

Totalt ble det 32 scoringer i alle turneringer for Sørloth.

Etter kampen varslet Sørloth-senior, Gøran, at det var «mye mer i vente» fra sønnen. Nå kan det bli spill i Bundesliga på Alexander Sørloth.

– En som ville hjulpet oss

Han har blitt koblet til RB Leipzig hele sommeren, og nå har den tyske storklubben lagt inn et bud på 24-åringen. Klubbens trener, Julian Nagelsmann, bekreftet tidligere i september at han ønsket seg Sørloth til klubben.

– Sørloth er definitivt en spiller som ville hjulpet oss. Han scoret masse mål sist sesong. Hvis han klarer å kopiere antallet i Bundesliga, ville det vært topp, sier Nagelsmann i et intervju gjengitt i Bild.

Tidligere har han også blitt koblet til klubber som Napoli, Real Madrid og Bayern München.

– Et stort steg opp

Til VG sier Gøran Sørloth lørdag at han ikke vet så mye mer enn det som står i pressemeldingen, men at det vil være «et stort steg opp».

– Han er på et bra nivå fra før, men nå snakker vi altså om en semifinalist i Champions League. Det er klart det er et stort steg opp dersom det skjer, sier han.

Han legger til at han tar det hele med ro, og venter til en eventuell overgang er i boks før han uttaler seg ytterligere.

Landslagets assistenttrener, Per Joar «Perry» Hansen, har tidligere sagt til VG at Sørloth er klar for større oppgaver.

– Å dra til en toppliga som i Tyskland eller i Italia vil naturligvis være et stort steg opp. Det er ikke overraskende at han kobles til større klubber, sa Perry.

Sørloth har vært Crystal Palace-eiendom ettersom han bare har vært på lån i Trabzonspor. Men allerede i mars skrev VG at Alexander Sørloth trolig er tapt for Crystal Palace. Sørloths agent Morten Wivestad, som representerer spilleren sammen med Mike Kjølø, bekreftet at Trabzonspor har en opsjonsavtale.

I pressemeldingen lørdag skriver også Trabzonspor at en eventuell avtale med RB Leipzig krever at den nevnte låneavtalen termineres.

Publisert: 12.09.20 kl. 11:46 Oppdatert: 12.09.20 kl. 15:25