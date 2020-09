U21-PROFIL: Jens Petter Hauge scoret for Norge i 6–0-seieren over Gibraltar i Drammen tidligere i måneden. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Landslagsledelsen vurderer Hauge: – Kan lykkes mot hvem som helst

Bodø/Glimt-juvel Jens Petter Hauge (20) har fanget oppmerksomheten til A-landslagsledelsen, forteller assistenttrener Per Joar Hansen (55).

Namsosingen roser måten Bodø/Glimt og Jens Petter Hauge opptrådte på i Europa League-oppgjøret mot Milan på San Siro torsdag kveld. Også midtstopper Marius Lode (27) var blant spillerne som imponerte mange.

– Jeg syns det er en veldig, veldig god prestasjon. Det første kvarteret er Glimt det beste laget. Så er Milan det beste laget resten av omgangen og kanskje i starten av andre, men etter målet til Jens Petter er det Glimt som kjører totalt sett. Det er en utrolig imponerende prestasjon av Bodø/Glimt, sier Hansen til VG.

– Hva syns du om matchen til Jens Petter Hauge?

– Han scorer et flott mål, og assisten hans viser egentlig hvor uforutsigbar han har blitt. For han har blitt veldig god til å gå begge veier. Han runder mannen sin veldig enkelt gjennom å sette stor fart, utfordre og bruke fintene sine. Det viser at det er en spiller med stor selvtillit som tør å bruke ferdighetene sine. Det ser man også på ham. For når han lykkes borte mot Milan, vet han at kan lykkes mot hvem som helst.

I Lagerbäck-møte

Da Hansen prater med VG, gjør han seg klar til å møte landslagssjef Lars Lagerbäck for å legge en detaljert plan for samlingen som inkluderer EM-playoffen mot Serbia og Nations League-oppgjørene mot Nord-Irland og Romania.

Troppen skal presenteres under en pressekonferanse førstkommende mandag. Et av spørsmålene er om Hauges navn blir lest opp eller ikke. Det kommenterer ikke Hansen direkte, men 55-åringen bekrefter at de vurderer ham. Unggutten har spilt 47 kamper for norske ungdomslandslag, fra U15 til U21, men har til gode å debutere på det øverste nivået.

Ifølge Bodø/Glimt-leder Frode Thomassen har ikke klubben fått beskjed om at Hauge er en del av bruttotroppen til landslagsledelsen, som allerede er meldt inn. Der er imidlertid Ferencvaros-spiller Tokmac Eguen bekreftet med.

– Nei, men det er ikke det jeg sitter og ser på om dagen. Vårt fokus er ikke på hvem som er i landslagstropper, sier Thomassen til VG.

Bruttotroppen ønsker ikke Hansen å kommentere, men han er klar på at de uansett kan ta ut spillere fra norske klubber om de ønsker det.

– Vi følger U21-spillerne veldig tett med Leif Gunnar Smerud så vi har veldig god dialog med ham med tanke på de spillerne som en dag kan være aktuelle for oss. Vi legger ikke skjul på at det er spillere der som kan bli fremtidige A-lagsspillere, svarer Hansen om Hauges kandidatur.

GOD TONE: Kjemien er bra mellom Per Joar Hansen og Lars Lagerbäck. Foto: Frode Hansen, VG

Detaljert arbeid

Lagerbäck har tidligere uttalt at han har sett nesten alle kampene til Glimt denne sesongen og at han har blitt imponert. Forrige landslagssamling belønnet svensken og Hansen lagkaptein Patrick Berg (22) med en plass i troppen. Nå er det knyttet til spenning om flere Glimt-profiler vil få muligheten. Hauge, Lode og venstre back Fredrik Bjørkan (22) er trolig spillerne som er nærmest en plass blant de utvalgte.

Nå vil Lagerbäck og Hansen spikre detaljene foran møtet med troppen, som er mandag om en drøy uke.

– Vi planlegger alt fra møter, til treninger, til individuelle samtaler med spillere, til kollektive samtaler, hvilket fokus vi skal ha på spillermøter, hvor mye og hvor lite informasjon vi mener spillerne skal ha og hvilken inngang vi skal ha til spillermøtene. Vi forbereder oss i detalj. Vi har også sett masse kamper og vil se masse kamper i uken som kommer, forteller Hansen.

Norges EM-playoff mot Serbia er torsdag 8. oktober. Vinner de norske gutta den matchen, venter seiersherren av oppgjøret mellom Skottland og Israel i finalen om en plass i neste sommers europamesterskap.

