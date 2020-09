Kommentar

Corona-frafallet: Smellen ser vi ikke ennå

Av Leif Welhaven

Antall påmeldte lag fra 8–19 år er redusert med åtte prosent i coronaåret. Foto: Bjørn S. Delebekk

Frafallet blant små spillere er overraskende lavt og vitner om godt arbeid i klubbene. I voksen fritidsfotball er det nok all grunn til å stålsette seg for noe brutalt.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Selvsagt er det ingen hyggelig nyhet at Norges Fotballforbunds undersøkelse viser en nedgang på åtte prosent i antall påmeldte lag i alderen 8–19 år. I absolutte tall høres en reduksjon på 1628 lag fra en sesong til en annen mye ut. Og det er da heller ingen grunn til å bagatellisere at fotballfamilien står overfor en durabelig utfordring med å få snudd frafall til rekruttering blant de yngste.

les også Vålerenga nekter fem spillere å dra på landskamp

Likevel er det grunn til en viss optimisme her, for i et helt ekstremt år kunne svikten fort vært enda mye verre. Og i krets for krets-oversikten fremgår det at det flere steder i landet kun er marginale reduksjoner i påmeldingene. Gitt at disse aldersgruppene nå får en fotballhøst med kamper og at vi forhåpentligvis kan få en vaksine på plass og mer normale samfunnsforhold i 2021, er det all grunn til å se optimistisk på fotballens mulighet til å ta igjen det tapte blant barn og ungdom.

På veien dit er det all grunn for «fotballfamilien» til å rose seg selv for en formidabel innsats som er langt ned under krevende omstendigheter. Det hender at idrettsledere har litt for lett for å ty til intern skulderklapping, men her er det all grunn til å rose krafttaket som er tatt. Det er også en del av bildet her at regjeringen såpass tidlig valget å slippe opp for de små, basert på helsemyndighetenes vurdering om mindre risiko her.

les også Skiskytterne trosser reiseråd – forberedt på kritikk

Men det denne undersøkelsen naturlig nok ikke sier noe om, er området der skoen virkelig trykker for fotballen fremover. Og da snakker vi om bredden, som består av noen hardt satsende og veldig mange som spiller ball som hobby. Hvor mange gir seg fra tredjedivisjon og nedover som en konsekvens av året som var så bratt?

For denne gruppen var det enda en nedslående nyhet denne uken, da smittesituasjonen gjør at ytterligere gjenåpning settes på vent. Strengt tatt har det vel vært tydelig ganske lenge at det ikke blir noen 2020-sesong for breddefotballen overhodet, men fotballforbundet har tviholdt på de naive brillene til det siste.

Det som imidlertid snart vil tvinge seg frem, er at fokuset må skifte fra et fåfengt håp om spill dette året til et systematisk arbeid med å se fremover og planlegge en best mulig retur den dagen samfunnets enmetersregel kan oppheves. Da handler det om å bruke alle gode krefter til å tenke konstruktivt, i stedet for å mase om at en meter ikke bør være en meter når man har på fotballdrakt, eller andre av de kontraproduktive innspillene vi har sett i en nasjonal krisetid.

les også Friidretts-NM kan corona-rammes: – Lar seg ikke gjennomføre

Alt tyder på at fotballen må stålsette seg på en skikkelig smell den dagen det åpnes igjen, på grunn av folk som har lagt opp, endret interessefelt eller rett og slett gått lei. Inntil videre ser vi ikke hvor stor smellen blir.

Men uansett hvor stort det kortsiktige frafallet blir, kan noe så flott som norsk breddefotball en vakker dag klare å rekruttere igjen. Med så mange ressurssterke folk, skal fotballen kommer tilbake sterkere enn noen gang. Hvor langt det er dit, er det umulig å si noe om. Men jo før man erstatter masing og klaging over at regjeringen har prioritert smittevern med en best mulig strategi for retur når det er forsvarlig, desto bedre blir veien tilbake til normalitet.

Og i mellomtiden kan man være litt bekymret over åtte prosent nedgang blant de yngste, men samtidig smile litt over at det ikke er blitt tosifret.

Publisert: 11.09.20 kl. 06:00