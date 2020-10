Jarstein og Normann Norges beste i skuffelsen mot Serbia

ULLEVAAL (VG) (Norge – Serbia 1–2 e.e.o.) Norge skuffet spill og prestasjon i EM-playoff’en mot Serbia, men Mathias Normann (24) sitt gode innhopp og scoring ga ekstraomganger. Der vippet Sergej Milinkovic-Savic (25) Norge ut av nok et mesterskap.

Målsjanser: 4–11. Pause: 0–0. Tilskuere: 200 på Ullevaal stadion. Mål: 0–1 (81) Sergej Milinkovic-Savic (Aleksandar Mitrovic), 1–1 (88) Mathias Normann (Martin Ødegaard), 1–2 (102) Milinkovic-Savic (Dusan Tadic). Dommer: Daniele Orsato, Italia – 4.

ANALYSEN:

Norge fikk store problemer med Serbia innledningsvis og var heldige som gikk til pause med 0–0. Gjestene var ballsikre, trillet seg kjapt forbi det norske presset og produserte fire sjanser før pause. Spesielt farlig ble det da ballmagikeren Dusan Tadic ble spilt i mellomrommet bak Norges sentrale midtbane. Det skjedde ved to anledninger i første omgang – inkludert da angrepet endte i at Fulham-spissen Aleksandar Mitrovic utrolig nok feide ballen over etter 35 minutter. Også etter pause var Serbia farligst. Norge var bedre offensivt etter hvert, men at innbytter Sergej Milinkovic-Savic bare trengte ett minutt på banen for å sende østeuropeerne i ledelsen, var ikke ufortjent. Innbytter Mathias Normann hamret inn utligningen, men ekstraomgangene speilet slik kampen var ellers: Serbia var farligst, Serbia produserte sjansene – og Serbia scoret.

NORGE (4–4–2):

SERBIA (3–4–2–1):

Predrag Rajkovic – Nikola Milenkovic, Stefan Mitrovic, Aleksander Kolarov – Darko Lazovic, Nemanja Maksimovic (Luka Milivojevic fra 80.), Nemanja Gudelj, Mihailo Ristic – Dusan Tadic, Filip Djuricic (Sergej Milinkovic-Savic fra 80.) – Aleksandar Mitrovic.

Publisert: 08.10.20 kl. 23:18 Oppdatert: 08.10.20 kl. 23:45

