MÅTTE SVARE FOR SEG: Landslagssjef Lars Lagerbäck intervjues av TV 2 etter nederlaget mot Serbia torsdag kveld.

NFF-sjefene sier Lagerbäck fortsetter: – Skuffelse og frustrasjon

Generalsekretær Pål Bjerketvedt og president Terje Svendsen i Norges Fotballforbund (NFF) legger lite i landslagssjef Lars Lagerbäcks uttalelser etter 1–2-nederlaget for Serbia i EM-kvalifiseringen.

– Det som er viktig er at Lars og apparatet har riktig fokus, altså fokus på neste kamp. Spekulasjonene rundt Lars er ikke tema i det hele tatt. Vi har fokus på de fire kampene i Nations League i oktober og november, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

Hjemmesemifinalen i playoff-spillet ble en krasjlanding i både spill og resultat, og på direkte spørsmål fra mediene etterpå sa Lagerbäck at han kunne tre til side – dersom han selv eller NFF-ledelsen skulle komme frem til at det ville være det beste.

– Det tror jeg var uttrykk for skuffelse og frustrasjon etter å ha tapt en kamp, sier Bjerketvedt til VG fredag formiddag om denne meldingen:

NFFs generalsekretær forlenget med svensken etter fjorårshøsten, der Norge ble nummer tre i sin ordinære EM-kvalifiseringsgruppe. Likevel kunne Nations League være en omvei til EM-sluttspillet som etter planen skal arrangeres sommeren 2021, utsatt ett år som følge av coronautbruddet.

Nå blir det vinneren av playoff-finalen mellom Serbia og Skottland som tar seg til EM på denne måten.

Playoff’en mot Serbia var altså «etterspillet» av Nations League fra høsten 2018, mens Norge nå er i gang med en ny Nations League-turnering. Denne regnes som første del av VM-kvalifiseringen til Qatar 2022, og der er det spilt to kamper (tap for Østerrike og seier mot Nord-Irland).

Søndag venter Romania på Ullevaal, etterfulgt av Nord-Irland på samme arena onsdag.

Bjerketvedt garanterer at Lagerbäck leder Norge i disse kampene, og det samme for de to matchene som kommer i november.

– Det er jeg helt sikker på, erklærer Bjerketvedt.

Men han opplyser at de skal gjennom en ordinær evalueringsrunde av landslagssesongen

– Det gjør vi, som alle andre, og skal evaluere hvordan det gikk. Hvordan sesongen var, trenerteamet og støtteapparatet, men alt dette i dialog med landslagsledelsen.

– Har Lagerbäck noen «exit-mulighet» i kontrakten dere ble enige om i desember i fjor?

– Jeg kan ikke gå inn på detaljer i kontrakten til Lars. Den går til sommeren 2022 og forlenges ut året, dersom det blir VM i Qatar, sier Bjerketvedt.

Rekken av år uten norsk deltagelse i seniormesterskap på herresiden vil dermed strekkes til 22 år. Lagerbäck har i likhet med sine tre forgjengere ikke benyttet seg av en «matchball» for å ta Norge til et nytt sluttspill.

Åge Hareide tapte sin «finale» mot Tyrkia i 2007, Drillo røk mot Danmark i 2011 og Per-Mathias Høgmo tapte playoff-dobbelen mot Ungarn i 2015.

Felles for disse tre var at de senere forlot posten som landslagssjef mens de ennå var under kontrakt – underveis i neste kvalifisering.

– Nå har ikke jeg et like sterkt forhold til historikken og for min del gjelder det fra 2017, da jeg ble ansatt i NFF. Men det er stor forskjell på situasjonen nå og slik den var da. Corona har gitt en slags miks av at sesongen henger sammen på en annen måte. Så jeg tenker at situasjonen ikke er sammenlignbar, svarer Bjerketvedt konfrontert med den likelydende skjebnen til Norges tre siste trenere før Lagerbäck.

