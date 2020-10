forrige



















Keepertabber stoppet ubeseirede Glimt: − Det er mitt ansvar

MOLDE (VG) (Molde-Bodø/Glimt 4–2) Molde kuttet Glimt-ledelsen til 16 poeng da de lørdag kveld ga den suverene serielederen sesongens første tap. Dermed består Rosenborgs rekord fra 2010 (ubeseiret i alle 30 kampene).

20 kamper uten tap (18 seirer, to uavgjorte) stoppet rekka på for Kjetil Knutsens mannskap. Direkte overraskende var det ikke, all den tid Knutsen for første gang denne sesongen måtte gjøre en rekke bytter.

Glimt har spilt med nær det samme laget i alle kampene denne sesongen. Mot Molde var fem av de faste ute: Jens Petter Hauge (solgt), spillere i karantene (Sampsted og Fet) og spillere med skade (Lode og Zinckernagel) gjorde at det ikke gled like lett for Glimt i denne kampen.

I tillegg hadde motstanderen gjort hjemmeleksen sin. Det tok nær en halvtime før Glimt fikk nøkkelspiller Ulrik Saltnes involvert.

Da ble det også scoring, Glimt tok ledelsen ved unge Sebastian Tounekti, men forspillet sto Saltnes for. Saltnes var god de gangene han fikk involvert seg, som i forkant av reduseringen til 2–4. Men det skjedde for sjelden. Molde markerte ut en av Glimts aller viktigste spillere - med hell.

Og Molde var motiverte, og i perioder gode.

– Det var en fortjent seier, det fløt godt i dag, sier banens beste på Aker Stadion, Magnus Wolff Eikrem til Eurosport.

Men for sesongens favoritt hos de fleste, er det nærmest pinlig at avstanden er så stor som 16 poeng da ni seriekamper gjenstår av Eliteserien 2020. Molde holdt følge i 10 kamper. Så sa Glimt takk for følget, og dro fra på en måte vi ikke har sett på en stund i Eliteserien. Samtidig fikk Erling Moes forhåndsfavoritter en liten oppreisning lørdag kveld, mye takket være grusomt keeperspill fra Glimts russiske målmann Nikita Haikin.

– Det er bare å beklage, for det er min feil og mitt ansvar. Men denne situasjonen gjør at jeg kommer til å bli sterkere, sier Haikin til Eurosport.

På stillingen 2–1 til Molde, gjorde han to store tabber på de sju første minuttene av 2. omgang. Og selv et offensivt-tenkende Glimt, hvis styrke har vært at de tåler å ligge under i kamper uten at det spiller så stor rolle, fikk det tungt på 4–1 til Molde. Magnus Wolff presset inn utligningen til 1–1, mens Ohi spaserte gjennom et tomt Glimt-forsvar og skjøt Molde i ledelsen, før keeper Haikin forærte Eirik Hestad 3–1 og slapp så et middels skudd fra Wolff Eikrem under seg til 4–1 Molde.

Det ble med én redusering, og dermed trenger Bodø/Glimt fortsatt - i teorien fem-seks seirer på de ni siste kampene. Det fordrer at lagene bak vinner alle kampene, og det gjør de neppe. Flere av dem, Molde, RBK og Kristiansund, skal også møtes i løpet av de ni siste kampene.

I praksis holder det nok med to-tre seirer til før Ulrik Saltnes og Patrick Berg kan kalle seg seriemestre.

Publisert: 17.10.20 kl. 22:21 Oppdatert: 17.10.20 kl. 22:36

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 21 18 2 1 71 – 25 46 56 2 Molde 21 13 1 7 52 – 26 26 40 3 Rosenborg 20 11 5 4 40 – 21 19 38 4 Vålerenga 20 10 5 5 33 – 27 6 35 5 Odd 20 11 2 7 37 – 32 5 35 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk