Arsenal påførte Sheffield Uniteds fjerde tap på rad

(Arsenal - Sheffield United 2–1) Sheffield United satte sin første scoring for sesongen mot Arsenal, men nok en gang gikk de av banen uten poeng.

Mens Arsenal har fått sving på sakene under Mikel Arteta, har Sheffield United hatt en fryktelig start på sesongen. Det etter en svært imponerende fjorårssesong.

Søndag tapte Chris Wilders menn 2–1 over Arsenal, noe som gjør at Sheffield United nå står med null poeng etter fire kamper. Kun Fulham ligger på plassen under med en dårligere målforskjell.

Et lysglimt er imidlertid at Sheffield United fikk sesongens første scoring. David McGoldrick sikret nemlig for en redusering etter at Arsenals Bukayo Saka og Nicolas Pépé hadde satt hver sin scoring for hjemmelaget.

Det betyr også at Arsenal nå står med tre seire etter fire kamper, og ligger med det på en fjerdeplass på tabellen.

En som kan komme inn å gjøre noe med Sheffield Uniteds form er Rhian Brewster. Rekordsigneringen for Sheffield United ble klar for klubben denne uken. 20-åringen er et Liverpool-produkt, men har slitt med å få nok minutter for Jürgen Klopps menn. Nå kan han være et alternativ for Wilder på topp. Det er noe de sårt kan trenge ettersom de kun står med én scoring etter fire kamper.

GULT KORT: Sander Berge serverte knotter i en takling på Pierre-Emerick Aubameyang i kampen. Foto: Neil Hall / Pool EPA

