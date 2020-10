RØDT KORT: Dommer Anthony Taylor dro opp det røde kortet i situasjonen hvor Anthony Martial var oppe med armen i ansiktet på Erik Lamela. Foto: Carl Recine / Pool Reuters

Lamela får kritikk etter Martials røde kort: – Pinlig

(Manchester United - Tottenham 1–6, pågår) Manchester United får rundjuling av Tottenham på Old Trafford. Det ble ikke noe enklere for hjemmelaget etter Anthony Martial fikk et kontroversielt rødt kort.

– Det heter seg at forsøk på slag eller slag skal gi rødt kort. Det er pinlig av Lamela, som overspiller. Det var et lite klaps, og han overspiller for at dommeren skal gi det røde kortet, sa Petter Myhre i TV 2s studio.

Argentineren plantet først albuen i Martial, som svarte med å gi franskmannen et forsiktig klaps på kinnet.

Reaksjonstiden til Erik Lamela stod ikke til 10 på børsen. Argentineren brukte flere sekunder før han bestemte seg for å legge seg ned på bakken. Det vekker reaksjoner i England.

– Det røde kortet er patetisk. Hvis Martial skal få rødt kort, må Lamela få det også. Er det slik vi ønsker at Premier League skal se ut? spurte eks-spiller og manager Graeme Souness retorisk i Sky Sports’ studio.

Erik Lamela slapp unna med gult kort.

– Jeg synes ikke det er så stor forskjell på det Lamela gjør og det Martial gjør, sa Manchester Uniteds høyreback gjennom mange år, Gary Neville.

UTVIST: Anthony Martial ble sendt i dusjen av dommer Anthony Taylor etter å ha gitt Erik Lamela et lite klaps. Foto: OLI SCARFF / AFP

Også TV 2s kommentator Øyvind Alsaker kalte Lamelas oppførsel for «pinlig».

– Et slående eksempel på at dømmingen distanserer seg fra sunn fornuft. Taylor kan sjekke den på monitor, gi begge spillerne gult kort og ingen vil reagere, skriver han på Twitter.

José Mourinho har tidligere uttalt at «snille gutter bare vinner Fair Play-prisen», og dette var en grad av kynisme fra argentineren.

– Dette elsker José Mourinho. Han vil at de skal bli mer kyniske og utnytte situasjonen, mente tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt i TV 2s studio, og spådde at Lamela vil få skryt.

– Klart rødt kort... Lamela kunne blitt drept jo, skriver sønnen hans, Genk-spiller Kristian Thorstvedt, sarkastisk på Twitter.

