Ødegaard bekrefter Zidane-telefon: – Gikk fort

Martin Ødegaard (21) letter litt på sløret om hvordan returen til Real Madrid ble en realitet i sommer.

Nå nettopp

– I utgangspunktet var det to år jeg hadde sett for meg å bli i Real Sociedad, men så fikk jeg telefon fra Madrid om at de ønsket å få meg tilbake. Da ble det egentlig veldig naturlig sånn som ting ble. Det gikk fort mot slutten, men det var ingen stor dramatikk. De ønsket meg tilbake, og da ble det sånn.

– Var det slik at Zinédine Zidane ringte deg da?

– Jeg snakket med ham, ja, både ham og klubben, sier Ødegaard til VG og fortsetter:

– De var klare på at de ønsket meg. Jeg har alltid hatt en drøm og et mål om å spille der. Det var ikke noen stor dramatikk.

Drammenseren startet sesongens to første kamper for Real Madrid og fikk et kort innhopp i helgens bortekamp mot Levante.

Saken oppdateres!

Publisert: 06.10.20 kl. 13:04