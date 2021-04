DYSTERT: Resultatene i de fire siste kampene gir ikke Brann-leiren noen grunn til å smile. Foto: Eivind Senneset

Joacim Jonsson mener Brann er en nedrykkskandidat: − Syltynne bakover

(Brann - Sandnes Ulf 3–3) Brann viste positive takter etter pause, men står fremdeles uten seier etter fotballpausen. Eurosports fotballekspert mener at bergenserne kan rykke ned.

– Jeg tror det. Hvis du ser hva de leverer nå, hva er det som tilsier at Brann er så bankers? spør Joacim Jonsson i denne ukens episode av podkasten «Indre Bane».

Det så ikke spesielt lyst ut i den VG+sendte kampen mot Sandnes Ulf heller. Jostein Ekeland og Mathias Bringaker sendte gjestene opp i 2–0 før ti minutter var spilt.

– Det bekymrer meg, sa Brann-trener Kåre Ingebrigtsen i intervju med Bergens Tidende i pausen, da han ble spurt om forsvarsspillet.

– Vi trenger å fokusere på det, men jeg er ikke bekymret. Det er små ting som bør være enkelt å fikse, sier Robert Taylor, som var sterkt delaktig i at inntrykket ble rettet opp.

TOMÅLSSCORER: Robert Taylor i aksjon med ballen – her fra en kamp mot Rosenborg på Lerkendal i fjor. Foto: Ole Martin Wold

Finnen reduserte før pause, før Filip Delaveris headet inn 2–2 i en god Brann-periode. Sandnes Ulf tok ledelsen på nytt, men Taylor utlignet fra straffemerket.

– Dette er betraktelig bedre enn i første omgang, sa ekspertkommentator Erik Huseklepp underveis.

Branns fire siste kamper Sogndal - Brann 4–1

Brann - Åsane 0–1

Bodø/Glimt - Brann 4–1

Brann - Sandnes Ulf 3–3 Vis mer

Joacim Jonsson har registrert at Brann tidvis var gode mot Sandnes Ulf, men står likevel for det han sa i denne ukens «Indre Bane».

– De kan rykke ned. Jeg holder Strømsgodset og Sandefjord som de største nedrykkskandidatene, men Brann og Mjøndalen kommer til å være der også, sier Jonsson til VG.

– Hvorfor tror du Brann kommer til å være der nede?

– Stallen deres er ikke veldig god, synes jeg. De har en av de største forutsetningene økonomisk, men er ikke nærheten av å stille et lag deretter. De er dårlig balansert, de er syltynne bakover på banen.

FOTBALLEKSPERT: Joacim Jonsson. Foto: Eurosport / Dplay / Eurosport / Dplay

Med tre baklengs mot Sandnes Ulf står Brann med tolv innslupne mål på de fire siste kampene. Onsdag spilte backen Ruben Kristiansen midtstopper etter at Ole Martin Kolskogen ble tatt av til pause. TIL-stopper Simen Wangberg har blitt nevnt som en løsning på stopperproblemet, men også der har det vært skjær i sjøen.

– Dessverre må man drive med brannslukking nå. Det kan Wangberg være en løsning på, men han har aldri dratt et lag over toppen. Det er ikke det Brann skal hente om de skal være i toppen av norsk fotball. Han er en solid spiller, men løfter ikke Brann sportslig, sier Jonsson, som mener Brann har havnet på etterskudd:

– De har kommet i en ond sirkel nå, det er veldig vanskelig å komme seg ut av.

LØSNING: Simen Wangberg har blitt koblet til Brann. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Etter kampen var ikke Kåre Ingebrigtsen like misfornøyd som han var halvveis.

– Jeg er beroliget over den kampen her. Vi sover på de to første målene, men resten har vi god kontroll.

– Vi utvikler oss. Vi er langt bedre med ballen og har mer presisjon i pasningsspillet vårt. Da er vi gode. Så jeg er ikke så bekymret for resultatene i treningskampene, det er jeg ikke, sier Ingebrigtsen til Bergens Tidende.

– Men det er syv baklengs på de to kampene som skal vise fremskritt?

– Men du har fulgt med de to siste kampene du også, så du ser at det ser langt bedre ut.

GREP: Eirik Holmen Johansen sto i mål for Kristiansund forrige sesong. Mot Sandnes Ulf måtte han plukke tre baller ut av nettet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Joacim Jonsson mener at Brann «ikke var på ball» da Sogndal-stopper Igoh Ogbu gikk til Lillestrøm. Han lanserer en annen Sogndal-stopper, Martin Ove Roseth, som en mulig løsning på problemet, men tviler på at det lar seg gjøre.

Samtidig trekker han frem at Brann gjør mye bra med å satse mer på unge spillere, men mener at de har et dårlig grunnlag for å prestere.

– Det er ufravikelig at de skal være gode nok til å gå inn og spille. De unge spillerne kommer inn i en situasjon hvor de nesten må være nødt til å bære det. De skal kunne lene seg på gode, solide spillere. Situasjonen har blitt sånn at de faktisk må levere hver eneste gang.

Det var ikke bare Brann som var i aksjon onsdag ettermiddag. Molde slo Sogndal 2–0, mens Rosenborg tok en overbevisende 3–0-seier mot Kristiansund.