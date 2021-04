HÅPER Å FORTSETTE: Ole Gunnar Solskjær (t.h.) håper å beholde veteranen Edinson Cavani, som har banket inn tolv mål for Manchester United. Foto: Jon Super / PA Wire

Solskjær vil gjøre alt han kan for å beholde Cavani: − Jeg gjør mitt beste

Han har kanskje rukket å bli 34 år gammel, men Edinson Cavani leverer fortsatt varene og har på kort tid blitt en favoritt hos Ole Gunnar Solskjær. Nordmannen sier han gjør sitt beste for å holde matadoren på Old Trafford.

Av Yngve Gjerde

– Han vet hva jeg føler. Han vet at jeg ville elsket å ha beholde ham i ett år til, og vi har snakket om det, sier Ole Gunnar Solskjær ifølge Sky Sports etter torsdagens brakseier i Europa League.

De røde djevlene er på vei mot sin første finale under Solskjærs ledelse etter en 6–2-seier i den første Europa League-semifinalen mot Roma.

Det så mørkt ut i første omgang da Roma gikk til pause med to bortemål og ledelse, men Manchester United slo knallhardt tilbake etter hvilen og står nå med én fot i finalen.

Involvert i fire scoringer

Cavani skal ha en stor del av æren. Ikke nok med at han spilte fri Bruno Fernandes da portugiseren scoret kampens første mål, han scoret selv to ganger etter pause og skaffet i tillegg en straffe - og spilte på tampen fri Mason Greenwood som scoret Uniteds sjette for kvelden.

Den uruguyanske spissen, som kom til Manchester United høsten 2020, står med tolv scoringer og fem målgivende pasninger for klubben.

Men om det blir pil og bue-feiring på «El Matador» i rødt også neste sesong, gjenstår å se. Ifølge den anerkjente journalisten Fabrizio Romano, som følger overgangsmarkedet svært tett og skriver saker for flere forskjellige medier, skal Cavani i løpet av de neste ukene ta en avgjørelse rundt fremtiden.

– Vi trenger ikke å selge inn klubben til ham. Det handler om følelsen han får hver dag når han kommer på trening, miljøet vi har skapt og laget vi bygger, et lag han er en del av, sier Solskjær.

Edinson Cavani Født: Salto i Uruguay Alder: 34 Posisjon: Spiss Klubber: Danubio, Palermo, Napoli, PSG, Manchester United

Landskamper: 118, 51 må Meritter, klubbnivå: Ligue 1-mester 6 ganger, Coupe de France 5 ganger, Coupe de la Ligue 6 ganger, den franske Supercupen 4 ganger, Coppa Italia 1 gang, uruguyanske Primera División 1 gang.

Meritter, landslag: Copa América-mester, 1 gang Meritter, personlig: Serie A-toppscorer, 1 gang. Ligue 1-toppscorer 2 ganger. Vis mer

Ønsket i Argentina

34-åringen, som forlot hjemlandet Uruguay til fordel for Italia i 2007, skal etter 14 år i Europa være lysten på å returnere til Sør-Amerika for å være nærmere familien. Flere medier hevder at en rekke søramerikanske klubber, deriblant storklubben Boca Juniors, skal være klare til å tilby Cavani en kontrakt.

Men Solskjær sier han gjør sitt beste for å overtale 34-åringen til å ta en ny sesong i England, og forsøker å lokke spissen med et fullsatt Old Trafford.

– Jeg er klar over at dette året har vært vanskelig, men jeg har lovet ham at Old Trafford og Manchester er noe helt annet med supporterne på stadion. Han må få føle hvordan det er å score de målene foran Stretford End med supportere. Det er en helt annen følelse, sier Solskjær.

– Vi har de beste supporterne, og som en målscorer, er det ingen bedre følelse enn å score og feire foran dem, legger han til.

MÅLSCORER: Edinson Cavani, her etter å ha utlignet til 2–2 i torsdagens kamp mot Roma, har blitt en favoritt hos Ole Gunnar Solskjær. Foto: Jon Super / AP

Nå kan Cavani være en nøkkel i Solskjærs jakt på sitt første trofé som Manchester United-manager. Siden han tok over i slutten av 2018 har det blitt fire semifinaler, men ingen finaler. 6–2-seieren over Roma i den første kampen gir Manchester United svært gode muligheter til å vinne klubbens første trofé siden José Mourinho ledet dem til seier i nettopp Europa League for fire år siden.

– Jeg gjør mitt beste (for å beholde ham, journ. anm.), og kvelder som dette hjelper. Forhåpentligvis kan vi ta oss til finalen og forhåpentligvis vil han være her i ett år til, sier Solskjær.

PS! Edinson Cavani har vunnet en rekke troféer i sin meritterte karriere, men aldri en europeisk turnering. I faktaboksen lenger oppe i saken kan du se noen av uruguyanerens meritter.